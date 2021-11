Rainbow Six Siege : une date de sortie publique et une bande-annonce animée pour l'Opération High Calibre

La folle aventure de Rainbow Six Siege se poursuit avec sa Saison 4 de l'Année 6, rien que ça, dénommée High Calibre. Elle introduit le personnage de Thorn, adepte d'une bombe collante Rasopulseur, une refonte Outback, une première skin Exotique, du changement pour la couleur des équipes et le serveur de test, et un équilibrage de l'expérience générale.

Toutes ces nouveautés n'étaient accessibles que sur le serveur de test, justement, mais Ubisoft vient de donner la date de sortie de l'Opération High Calibre pour tous. Ce sera pour ce mardi 30 novembre 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, et cela méritait bien une courte bande-annonce animée sur la jeunesse et l'entraînement de Thorn. Toutes les nouveautés de la Saison sont sinon récapitulées ci-dessous.

Les défenses internes de Thorn sont puissantes. Fort heureusement, elles sont bien moins dangereuses que ses défenses extérieures.

La présence de la spécialiste Brianna « Thorn » Skehan au cours d'un combat est inestimable. Elle possède un charisme incroyable, fait une alliée précieuse, et elle n'hésitera pas à venir vous aider si elle remarque que vous êtes dépassé.

Dr. Elena « Mira » Álvarez - Directrice du département R&D

Une fois déclenché, le Rasopulseur de Thorn vous donne tout juste assez de temps pour remettre en question toutes les décisions qui vous ont mené ici.

CAPACITÉS ET STYLE DE JEU UNIQUES

Après avoir été lancé, le Rasopulseur s'accroche à une surface. Peu après avoir détecté un adversaire à proximité, il propulse automatiquement plusieurs lames tranchantes dans toutes les directions, ce qui en fait un gadget des plus mortels.

REFONTE DE CARTE : OUTBACK

Outback a fait l'objet de nombreuses améliorations d'équilibrage et de confort des joueurs. Le bâtiment principal et son extérieur ont été modifiés afin de permettre aux assaillants de concocter et de mener à bien des stratégies plus efficaces. De plus, de nouveaux murs destructibles extérieurs ont été ajoutés au bâtiment, et certaines zones ont été réagencées et désencombrées afin d'ouvrir de meilleures lignes de mire et d'offrir un jeu plus équilibré.

De nouveaux emplacements ont été ajoutés à la carte :

RDC Supérette, RDC Salle du compresseur, RDC Magasin d'équipement et RDC Cave à bières ont été combinés, et sont devenus RDC Réparation de vélos et RDC Magasin de mécanique ;

La pièce 1er Réserve du bureau est désormais plus grande et est dotée d'un mur extérieur destructible ;

RDC Restaurant a été divisé en deux pièces : RDC Restaurant et RDC Requin ;

1er Terrasse couverte est désormais un espace intérieur qui relie 1er Mezzanine et 1er Salle du piano. Les escaliers de 1er Salle du piano ont été retirés.

Des sites de bombe ont été déplacés :

Les sites de bombe qui se trouvaient auparavant dans 1er Dortoirs et dans 1er Buanderie ont été déplacés dans 1er Buanderie et 1er Salle du piano.

SERVEUR DE TEST

MISE À JOUR DU ST

Le serveur de test sera désormais accessible à trois périodes différentes au cours de la saison, et le contenu sera divisé en trois sorties distinctes.

Contenu de saison : Ne comprend que le contenu associé au lancement de la saison.

Contenu du labo : Comprend du contenu expérimental et sera utilisé par l'équipe pour obtenir des retours sur des fonctionnalités en cours de production.

Contenu d'équilibrage : Comprend des modifications pour les agents et pour l'équilibrage.

R6FIX 2.0

R6Fix a fait l'objet de nombreuses mises à jour. Le design UX et l'IU du site Internet ont été entièrement repensés, et le fonctionnement de diverses fonctionnalités, comme la fonctionnalité de recherche, a été mis à jour. De plus, un nouveau système de notification permet désormais aux utilisateurs de suivre les mises à jour. Et pour encore plus de transparence, les développeurs peuvent désormais communiquer directement avec les joueurs.

COULEUR DES ÉQUIPES

Depuis la sortie du jeu, Rainbow Six Siege a toujours utilisé deux couleurs pour représenter les équipes : le bleu et le orange. Les couleurs des équipes par défaut sont désormais le bleu et le rouge. L'équipe adverse est toujours rouge. Cette modification se reflète principalement dans l'IU et dans le résumé des manches. Elle vise à apporter une certaine cohérence à l'IU et à faciliter la prise en main pour les nouveaux venus. Il est possible de choisir entre le bleu, le rouge et le orange pour les couleurs des équipes. Le choix s'effectue dans la section Accessibilité du menu Options.

En raison de ce changement, les équipes ne sont désormais plus appelées Équipe bleue et Équipe orange dans le jeu, mais Votre équipe et Adversaires.

PERSONNALISATION

ÉLITE 2.0

Les joueurs peuvent personnaliser les aptitudes uniques de leur agent dans la section Équipement.

Les joueurs peuvent accéder à n'importe quel agent dans la section Agent et sélectionner l'onglet Apparence pour consulter les équipements de tête, les uniformes, les célébrations de victoire, les portraits d'agents et les arrière-plans de cartes.

Les joueurs peuvent personnaliser leurs cartes d'agents en associant différents portraits d'agents et arrière-plans de cartes. Leur sélection sera visible par leurs coéquipiers avant la fin du chargement du match, et à divers endroits dans le jeu. Les adversaires éliminés verront également cette sélection.

Des modifications d'IU et d'UX ont été apportées à divers menus de personnalisation afin d'améliorer le confort des joueurs.

SKINS D'ARME 3D

Les joueurs peuvent désormais obtenir des skins d'arme Exotiques au fil de leur progression dans le Battle Pass. Ces nouvelles skins d'arme offrent un effet 3D unique.

BAISSE DU PRIX DES AGENTS

Comme lors de chaque saison, le prix de certains agents baisse à l'occasion de High Calibre. Le prix de Kaid et Nomad passe à 10 000 points de Renommée ou 240 crédits R6. Les agents Kali et Wamai baissent quant à eux à 15 000 points de Renommée ou 360 crédits R6, et Aruni coûtera désormais 20 000 points de Renommée ou 480 crédits R6. Profitez-en pour les ajouter à votre équipe. L'un d'entre eux deviendra peut-être votre nouvel agent préféré !

CONFORT DES JOUEURS

COMPTEUR DE DRONE

Les défenseurs ont désormais accès à un compteur de drone sur l'ATH, ce qui leur permet de suivre le nombre de drones normaux qu'ils ont détruits. Cette fonctionnalité peut être désactivée dans la section ATH du menu Options.

REFONTE DE L'ATH

L'apparence de l'ATH a été améliorée et est plus conforme à la ligne artistique du jeu.

Le compas affiche désormais les pings et autres marqueurs, ainsi que des informations sur les différences de taille.

L'équipement (armes, gadgets, aptitudes uniques) a été regroupé afin d'uniformiser les règles d'affichage.

Le texte des rappels d'action (par exemple : Appuyez sur [ESPACE] pour sauter) a été remplacé par des icônes afin de gagner de la place.

CONFIDENTIALITÉ DES JOUEURS

Une nouvelle section Confidentialité dans le menu Options permet désormais aux joueurs d'ajuster les paramètres de confidentialité dans le jeu.

ÉQUILIBRAGE DES AGENTS

CHANGEMENTS SUR FINKA

Elle peut désormais utiliser le Shoot d'adrénaline pour se réanimer, ce qui cadre davantage avec les autres dispositifs dans le jeu, notamment avec le Pistolet stim de Doc.

Son bonus de recul a été supprimé.

Le temps de recharge du Shoot d'adrénaline a été augmenté de 10 secondes à 20 secondes.

ECHO + MOZZIE

Les drones resteront désormais actifs 10 secondes à l'extérieur des bâtiments, et non plus 3 secondes.

REFONTE DE LA CAMÉRA BLINDÉE

Les défenseurs peuvent désormais faire pivoter la caméra blindée et l'utiliser pour tirer des décharges IEM afin de désactiver les dispositifs ennemis. Les décharges IEM ne peuvent pas être utilisées par les assaillants lorsque la caméra a été piratée.

PERTE DE SIGNAL DES CAMÉRAS

La caméra blindée, le Black Eye de Valkyrie et l'Evil Eye de Maestro perdent désormais le signal après 10 secondes lorsqu'ils sont placés en extérieur. Le joueur doit ramasser et redéployer les caméras à un autre endroit pour retrouver le signal.

ÉQUILIBRAGE DES ARMES

POIGNÉE INCLINÉE

L'augmentation de vitesse d'ADS due à la poignée inclinée a été réduite de 20 %.

CONFORT DE RECUL POUR LA MANETTE

Le recul latéral a été réduit sur les armes suivantes :

Jäger - 416-C ;



Ash - RC4 ;



Vigil - K1A ;



Zofia - M762 ;



Ace - AK-12 ;



Warden, Dokkaebi, Vigil - SMG-12 ;



Mozzie, Aruni - P-10 Roni ;



Alibi - Mx-4 Storm.



CHANGEMENTS ET AMÉLIORATIONS

BATTLE PASS

Bonus de Première victoire du jour :

Gagnez des points de Battle Pass supplémentaires en remportant une partie de type sélection PVP sous 24 heures après le premier match disputé ;



Le décompte commence au premier match et se réinitialise chaque jour.

Mise à jour du booster de points de bravoure :

Les boosters accordent désormais un bonus de 30 % à vous-même, de 10 % à vos coéquipiers et de 30 % à une équipe comptant au moins trois boosters actifs ;



Les bonus peuvent être cumulés pour obtenir jusqu'à 100 % de points bonus.

ÉQUILIBRAGE DU JEU

DSEG - Disabled State for Electronic Gadget (État désactivé pour gadget électronique) :

La pertinence des messages de score et d'avertissement a été améliorée ;



Pour les opérateurs affectés par le DSEG, l'accès aux outils d'observation a été normalisé. Auparavant, l'accès était uniquement bloqué pour les assaillants, mais il est désormais également bloqué pour les défenseurs ;



Pour Iana, Finka, Lion, Dokkaebi et Warden, le chronomètre de rechargement des aptitudes uniques est désormais en pause pendant qu'ils sont affectés par le DSEG ;



L'Eyenox de Jackal se désactive automatiquement quand il est affecté par le DSEG ;



L'aptitude Bombe logique de Dokkaebi peut être interrompue par le DSEG lors de son déclenchement ;



Les assaillants affectés par l'état de désactivation n'obtiendront plus la poussée d'adrénaline de Finka.

Sélection Terrain d'essai (ST) :

Pas de restriction du MMR de l'escouade ;



Il est possible de rejoindre une partie en cours ;



Aucune pénalité en cas d'abandon ;



Sélection de cartes Pro League et carte neuve/modifiée avec meilleure probabilité d'apparition ;



Pas d'exclusion de carte ;



Exclusion d'agents activée. Les agents nouveaux et retravaillés ne peuvent pas être exclus ;



Mélange de paramètres Non-classé et Partie rapide (trois manches en changement de rôle et une manche en prolongation).

CONFORT DES JOUEURS

Indicateur de grenade :

IU modifiée pour améliorer sa fiabilité.

Sélection automatique d'agent :

Lorsqu'il est absent de la partie en phase de planification, l'agent sera sélectionné en fonction des statistiques personnelles du joueur ;



Cela ne modifie pas le comportement du bouton Aléatoire.

eSport :

Notification en direct ajoutée lorsqu'un match est en cours.

Packs Alpha :

Nouveaux visuels pour les Packs Alpha ;



Le comportement des packs esport Siege a été ajusté pour distribuer des points de Battle Pass et non pas des doublons.

Changer mode de tir :

Changer mode de tir a été supprimé pour les armes, mais la fonctionnalité (désormais appelée Changer mode d'aptitude) a été conservée pour les opérateurs possédant des aptitudes uniques comportant plusieurs modes (tels que Zofia et Capitao).

