Rainbow Six Siege : Thorn, refonte d'Outback, HUD retravaillé et armes exotiques, tout sur l'Opération High Calibre

C'est bien lors de l'ouverture du Six Sweden Major qu'Ubisoft nous a parlé du futur de Tom Clancy's Rainbow Six Siege. La Saison 4 de l'Année 6 surnommée Operation High Calibre introduira donc bien un nouvel Agent dénommé Thorn, détaillée dans une longue vidéo de gameplay.

Cette Défenseuse utilisera une Razorbloom Shell, une bombe collante s'activant au passage d'un ennemi, mais laissant un tout petit temps à l'adversaire de la détruire ou de fuir s'il entend qu'elle se déclenche. Elle pourra sinon manier du fil barbelé et un bouclier déployable en gadget, un 1911 TACOPS ou un C75-Auto en arme secondaire, et un M870 ou un UZK50GI en arme principale. Cette dernière arme inédite est un SMG compact, mais destructeur.

La séquence permet sinon de découvrir la refonte d'Outback, pour rendre certaines zones plus accessibles et utilisées, et l'ensemble plus fun à jouer. De nouvelles parois destructibles ont été ajoutées, tandis que des ouvertures ont été barricadées pour demander un peu plus d'effort aux Assaillants. Plusieurs mises à jour ont été apportées aux personnages pour que les caméras soient moins utilisées à l'extérieur, mais aussi accessibles dès leur déploiement en se connectant avant qu'elles ne soient prêtes à l'emploi, tandis que Finka pourra désormais utiliser sa dose d'adrénaline sur elle même pour retourner au combat.

L'ATH va également être retravaillé pour afficher directement les munitions des gadgets et armes non équipées, ou des jauges pour les éléments de notre arsenal qui ont besoin de se recharger, et une bonne partie du texte sera remplacé par des icônes. Surtout, la boussole va maintenant montrer plus clairement les éléments à notre niveau, au-dessus et en dessous, les marqueurs, et bien plus encore. Vous pourrez choisir de ne pas afficher une partie du HUD via les options si vous le désirez. Du côté des cosmétiques, les skins Elite 2.0 permettront bientôt de personnaliser nos habiletés spéciales, emotes et cartes de joueur, tandis que de nouvelles armes dites exotiques pourront aussi être customisées.

La plateforme de signalement de problème R6FIX va sinon passer en 2.0 avec un nouvel habillage et une version mobile, des messages mieux classables et des réponses directes des développeurs. Le serveur de test va enfin être retravaillé pour toujours permettre d'essayer le contenu de la prochaine saison dès le lendemain de son annonce, mais aussi d'éprouver des fonctionnalités moins avancées entre chaque Saison via le Test Server Lab, tout du moins quand Ubisoft aura des choses à faire voir aux joueurs. Il laissera ensuite sa place au Balancing Test Server pour tester l'équilibrage des personnages, avant de recommencer un nouveau cycle.

Comme ça, vous savez tout ou presque sur ce que prépare Ubisoft pour Rainbow Six Siege avec l'Opération High Calibre, disponible dès demain sur le PTS. La date de mise à disposition au grand public n'est pas encore connue. Rainbow Six Siege est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.