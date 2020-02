Rainbow Six Siege : hologramme, cassage de mur et refonte de la map Oregon dans une vidéo de gameplay d'Opération Void Edge

L'identité des nouveaux Opérateurs de Rainbow Six Siege a été confirmée plus tôt cette semaine, alors leurs pouvoirs respectifs n'étaient plus qu'un secret de polichinelle suite à des fuites antérieures.



L'introduction de Iana et Oryx par une longue vidéo de gameplay explicative depuis le Six Invitational 2020 de Montréal n'a donc réservé que peu de surprises. Oryx sera donc un défenseur jordanien qui peut traverser les murs friables pour surprendre ses adversaires, mais aussi escalader les trappes au niveau supérieur pour une agilité intéressante. Il manie sinon un SPAS-12, un MP5, un pistolet Bailiff 410 ou un USP40.

Iana est elle une assaillante d'origine hollandaise qui peut bien créer un hologramme d'elle-même, idéal pour repérer les pièges sans les déclencher et forcer les adversaires à quitter leur cachette, celui-ci reproduisant son apparence, ses sons et mouvements, à l'exception de la descente en rappel et la montée d'échelle. La projection sera cependant très sensible, disparaissant au moindre impact, face aux brouilleurs, l'électricité ou le Devil Eye de Maestro. Dernier détail, et non des moindres : l'hologramme étant contrôlé à la première personne par le joueur, lors de son déploiement, Iana reste immobile et donc extrêmement vulnérable. Côté arsenal, elle est équipée d'un ARX200, G36C, un MK1 9mm.

Opération Void Edge apportera également une refonte de la carte Oregon que vous pouvez en au cours de la présentation, un rééquilibrage du gameplay, de nouveaux packs élite et bien plus. La mise à jour sera lancée sur les serveurs tests dès le 17 février, mais seulement un peu plus tard pour le grand public, avec un accès aux Opérateurs direct et anticipé d'une semaine pour les acheteurs du Year 5 Pass.