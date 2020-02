Rainbow Six Siege : l'Opération Void Edge arrive, les agents Yana et Oryx en fuite

Rainbow Six Siege comptabilise désormais 55 millions de joueurs potentiels, alors Ubisoft n'est pas prêt d'arrêter de le mettre à jour et de continuer à faire vivre sa scène compétitive.

Agents, tenez-vous prêts pour la nouvelle Opération. pic.twitter.com/c97mHgsq3A — Rainbow Six FR (@Rainbow6FR) February 10, 2020

Il aura droit à une multitude de nouveautés dans le cadre de son Année 5, six Opérateurs devant ainsi être ajoutés en 2020 au cours des quatre saisons. Ubisoft présentera la première ce week-end lors du Six Invitational 2020, premier évènement majeur de l'année diffusé depuis Montréal. Il a commencé à la teaser cette semaine en officialisant son nom : Opération Void Edge.

Et comme toujours avec les jeux en live service, la communauté s'est chargée de déterrer des informations avant l'heure, en découvrant déjà l'apparence de deux Opérateurs inédits via une illustration officielle. Ce visuel semble confirmer des rumeurs rapportées la semaine passée par un informateur russe, qui affirme connaître les noms, armes et compétences des personnages. Oryx serait un Défenseur capable de détruire et traverser les murs friables, équipé d'un MP5, SPAS-12, Bailiff 410 et USP40, tandis que Yana serait une attaquante qui peut projet un hologramme d'elle-même pour divertir ses adversaires, avant de les abattre avec ses ARX200, G36C ou MK1 9mm. Il n'y a qu'à voir l'attirail et la pose des Opérateurs nouvellement identifiés pour penser que le monsieur est dans le vrai.

S'il dit vrai, pour la Saison 2, nous découvrirons ensuite une femme noire baptisée Slowpoke qui peut ralentir ses adversaires et marquer les gadgets ennemis, maniant un fusil à pompe Super 90 et une T-5 SMG, et un attaquant équipé d'un AK-12, un Commando 552 et un M1014. Que ces leaks soient vrais ou faux, nous serons rapidement fixés sur ce sujet et l'avenir proche de Rainbow Six Siege.

Lire aussi : Rainbow Six Siege : premier Battle Pass, nouvelle carte et accès à tous les Opérateurs pour l'évènement Road to S.I.