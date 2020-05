PlayStation Now : les jeux de mai 2020 en fuite ?

Nous sommes le premier mardi du mois, et si Sony Interactive Entertainment respecte ses habitudes, il devrait annoncer dans la journée les nouveaux jeux arrivant dans le PlayStation Now. Mais nous sommes habitués : il se pourrait qu'une fuite ait déjà dévoilé l'identité de certains.

Des internautes ont en effet découvert en se rendant sur le PlayStation Store que des titres étaient désormais affublés d'une mention « Jouer avec le PlayStation Now ». Problème : ceux-ci n'ont pas encore été officiellement ajoutés au service, il s'agit donc très certainement d'expériences prévues pour mai 2020.

Trois jeux ont ainsi vu leur entrée dans le PS Now fuiter de cette manière, à savoir The Evil Within 2, Rainbow Six Siege et Get Even. SIE devrait dans tous les cas confirmer ou infirmer tout cela très rapidement, peut-être avec davantage de titres pour l'offre de jeu en streaming et accessible sur PC et PS4.