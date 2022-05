PlayStation Now : tous les jeux ajoutés de mai 2022 dévoilés

En attendant le déploiement le mois prochain de la nouvelle formule du PlayStation Plus, qui inclura les services du PS Now, ce dernier accueille encore quelques nouveautés en ce début mai, qui viennent d'être dévoilées par Sony Interactive Entertainment. Cette fois, c'est service minimum avec seulement trois jeux, à savoir Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 et SoulCalibur VI pour les amateurs de baston, ainsi que Blasphemous pour de l'action bien hardcore.

Le PlayStation Blog propose des résumés de chacune de ces productions, qui seront donc ajoutées ce mardi 3 mai.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Participez à des combats épiques dans ce jeu de combat en 3D dans le monde de Naruto. Découvrez un système de combat entièrement revisité, que vous jouiez en solo dans le mode Histoire, que vous affrontiez des amis en un contre un ou que vous défiiez les meilleurs joueurs du monde en ligne.

SoulCalibur VI

Une histoire d’âmes et d’épées qui se reproduit éternellement. Ce classique du combat armé est de retour avec de toutes nouvelles mécaniques de combat et tout un assortiment de modes de jeu. Plongez-vous dans l’histoire de la série avec le mode Histoire pour un joueur, affrontez tous types d’adversaires avec le mode multijoueur en ligne et créez votre propre combattant légendaire avec le mode Création.

Blasphemous

Blasphemous est un jeu d’action et de plateforme punitif qui combine des combats intenses et dynamiques à un système de hack'n slash à la narration profonde. Vous devrez explorer un vaste univers composé de niveaux non linéaires. Explorez ce monde cauchemardesque et découvrez les nombreux secrets qu’il renferme. Utilisez des combos dévastateurs et des exécutions brutales pour éliminer les hordes de monstres grotesques et les boss titanesques bien déterminés à vous arracher les membres. Trouvez des reliques, des chapelets et des prières et équipez-vous-en pour invoquer les pouvoirs célestes et mener à bien votre quête visant à échapper à la damnation éternelle.