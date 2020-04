PlayStation Now : des jeux d'avril 2020 ont fuité, avec une grosse exclusivité PS4

Le PlayStation Now représente toujours un très bon investissement pour les joueurs désireux de découvrir des gros titres avec quelques mois d'ancienneté à bas prix. Pour 9,99 € par mois, 24,99 € par trimestre ou 59,99 € par an, vous avez accès à des centaines d'expérience en illimitée, du catalogue de la PS2, la PS3 et la PS4, jouables directement sur cette dernière ou en streaming. Le mois dernier, Control et Shadow of the Tomb Raider ont par exemple rejoint la ludothèque.

Si PlayStation respecte son calendrier habituel, il devrait annoncer les nouveaux arrivants dans la journée, vu que nous sommes le premier mardi du mois. Mais une fois encore, une fuite nous donne de bonnes pistes avant l'heure. Une publicité aperçue chez nos amis de Jeuxvideo.com mentionne effectivement les trois titres qui mèneront la salve d'avril 2020, et ils ne sont pas des moindres.

Dans le lot, il y aura donc The Golf Club 2019, mais surtout Just Cause 4 et Marvel's Spider-Man ! Le titre de Square Enix sera accessible jusqu'au 6 octobre 2020, et l'exclusivité PS4 ne sera jouable via le service que jusqu'au 7 juillet, mais cela devrait nous laisser le temps de nous amuser. En période de confinement, un mois de PlayStation Now, voilà qui devrait vous aider à vous divertir.