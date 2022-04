PlayStation Now : tous les jeux ajoutés en avril 2022 dévoilés

La semaine dernière, Sony Interactive Entertainment a dévoilé ses plans concernant la fusion du PS Now avec le PlayStation Plus. Mais en attendant la mise en application de cette refonte en juin, les abonnés au service vont encore pouvoir découvrir plusieurs jeux supplémentaires au sein du catalogue en ce mois d'avril. Ils viennent d'être dévoilés et sont à nouveau au nombre de quatre comme en mars, à savoir Outer Wilds, Journey to the Savage Planet, WRC10 FIA World Rally Championship et Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Vous pouvez retrouver un résumé de chacun de ces titres ci-dessous, en provenance du PlayStation Blog :

Outer Wilds Outer Wilds vous plongera dans un mystérieux monde ouvert dont le système solaire est piégé dans une boucle temporelle infinie. Incarnez la dernière recrue d’Outer Wilds Ventures, un nouveau programme spatial qui cherche des réponses dans un système solaire étrange en constante évolution. Les planètes d’Outer Wilds regorgent d’emplacements secrets qui changent au fil du temps. Visitez une ville souterraine avant qu’elle ne soit engloutie par le sable ou explorez la surface d’une planète dont le sol est en train de se dérober sous vos pieds. Chaque secret est jalousement gardé par des environnements périlleux et autres catastrophes naturelles. Cette boucle temporelle sans fin peut-elle être stoppée ? Vous le découvrirez en explorant les confins les plus dangereux de l’espace. WRC 10 FIA World Rally Championship Lancez-vous dans le mode Carrière ou affrontez les meilleurs joueurs de toute la communauté dans cette simulation de course off-road. Montez sur le podium de la saison 2021 et, pour célébrer le 50e anniversaire de la compétition, revivez 19 événements qui ont façonné l’histoire du championnat en mode rétrospective. Vous aurez également la chance de concourir dans six rallyes historiques, comme le rallye de l’Acropole ou le rallye Sanremo au volant de véhicules d’écuries emblématiques comme Alpine, Audi, Subaru, Ford ou encore Toyota. Journey to the Savage Planet Dans cette aventure de science-fiction, explorez un monde alien charmant et parfois absurde, et tentez d’y survivre, en solo ou avec un ami en ligne. En tant que nouvelle recrue de Kindred Aerospace, la 4e plus grande compagnie d’exploration spatiale, il vous incombe de déterminer si la planète ARY-26 est habitable pour les humains. Vous risquez de manquer d’équipement et d’expérience, alors bonne chance ! Werewolf: The Apocalypse – Earthblood Traversez le nord-ouest du Pacifique sous les traits d’un humain, d’un loup ou d’un loup-garou dans ce RPG d’action basé sur le jeu de plateau éponyme. Chaque forme a ses propres avantages : le loup peut s’infiltrer discrètement, l’humain Cahal peut interagir avec les gens et le loup-garou peut déchaîner sa rage pour mettre ses ennemis en pièces. Exploitez-les au mieux pour mener à bien votre mission en tant que guerrier écolo et ainsi protéger votre territoire.

Vous pourrez y jouer à compter de ce mardi 5 avril. Des cartes PSN sont sinon vendues sur Amazon à partir de 8,99 €.

