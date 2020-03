MAJ PlayStation Now : les jeux ajoutés au catalogue en mars 2020 confirmés

Le PlayStation Now avait connu un départ canon et des ajouts de jeux à la pelle, mais depuis que son modèle économique est devenu plus abordable, le rythme a nettement ralenti. PlayStation met cependant toujours un point d'orgue à ajouter une poignée de gros titres au catalogue tous les mois.

Nous sommes le premier mardi du mois, et si le constructeur respecte ses traditions, l'identité des nouveaux jeux à venir avec le PlayStation Now devrait officiellement être révélée cet après-midi. Mais une fois encore, une fuite vient de vendre la mèche avant l'heure, et elle vient carrément directement du service : dans certaines régions, il est en effet déjà possible de télécharger pas moins de 11 nouveaux titres.

Control

Dead or Alive 5: Last Round

NASCAR Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms XIII

Shadow of the Tomb Raider

Toukiden Kiwami

Toukiden 2

Warriors All-Stars

Wolfenstein II: The New Colossus

Entre grosses productions et jeux nippons tout aussi intéressants, les abonnés auront de quoi se faire plaisir, surtout que le constructeur n'a pas lésiné sur la quantité. À priori, les titres ne sont pas encore disponibles en France, mais il ne s'agit que d'une question d'heures avant d'en profiter. Pour rappel, le PlayStation Now coûte actuellement 9,99 € par mois.



Mise à jour : les 11 jeux viennent d'être officiellement annoncés pour le PlayStation Now, et deux ont déjà une date de départ. Control et Shadow of the Tomb Raider ont déjà prévu de quitter le service le 31 août 2020, alors pensez à bien les terminer d'ici là. PlayerUnknown’s Battlegrounds a lui vu sa présence dans le catalogue rallongée jusqu'à une date indéterminée.

