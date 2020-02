PlayStation Now : les jeux ajoutés au catalogue en février 2020 dévoilés

Depuis que les tarifs du PlayStation Now ont diminué, les ajouts de titres à son catalogue en ont fait autant, avec trois jeux ajoutés chaque mois, dont certains ne sont disponibles qu'en temps limité. Après Horizon Zero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy et Overcooked 2, qu'avons-nous de bon en février ?

Pour commencer, The Evil Within, le jeu d'horreur de Tango Gameworks et Shinji Mikami nous mettant dans la peau du détective Sebastian Castellanos. Vient ensuite Cities: Skylines, de quoi ravir les fans de gestion, le titre de Colossal Order permettant de concevoir la ville de ses rêves puis de la faire évoluer. Ces deux productions seront disponibles indéfiniment au sein du service, ce qui n'est pas le cas de la troisième de ce lot. En effet, LEGO Worlds vient conclure cette petite vague d'ajout, mais ne restera dans le catalogue que jusqu'au 4 août 2020. Ici, la construction est véritablement au centre du gameplay.

Dans tous les cas, ces trois jeux peuvent être téléchargés pour y jouer sans souci depuis votre PS4, en plus des fonctionnalités de streaming qui elles sont accessibles depuis un PC. Pour rappel, PUBG, Wolfenstein: The Old Blood et Formula 1 2019 sont encore disponibles jusqu'au 2 mars.

Le PlayStation Blog rappelle également qu'un essai gratuit de 7 jours permet de tester le service, ce dernier ayant été réinitialisé le mois dernier.