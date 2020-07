PlayStation Now : 5 nouveaux jeux dont des poids lourds pour juillet 2020

Nous sommes le premier mardi du mois, et Sony Interactive Entertainment respecte ses traditions en ajoutant de nouveaux titres au catalogue du PlayStation Now. Après un mois de juin basé sur 8 nouveautés, ce sont 5 expériences qui se rajoutent à l'offre de jeu en streaming disponible sur PC et PS4.



Dès aujourd'hui, vous pouvez jouer à Street Fighter V, Hello Neighbor, The Turing Test, Infinite Minigolf et Watch_Dogs 2 ! Attention cependant, Watch_Dogs 2 a déjà prévu de quitter le service le 5 octobre 2020, alors ne traînez pas trop à le terminer s'il vous intéresse. À noter cependant le départ de Marvel's Spider-Man dès aujourd'hui, mais ce n'est pas une surprise, il avait été clair à ce sujet dès son apparition.

Pour rappel, un mois de PlayStation Now coûte 9,99 €, mais l'abonnement annuel est proposé à seulement 59,99 €.