PlayStation Now : trois nouveaux jeux confirmés pour janvier 2020, deux exclus PS4 dans le lot

Vous pouvez à présent vous abonner au PlayStation Now pour 9,99 € par mois voire 59,99 € par an, afin de profiter de son catalogue en téléchargement direct sur votre PS4 pour les jeux concernés, ou en streaming pour les titres d'autre génération ou en jouant via un PC ou un mobile.

Pour renouveler l'intérêt des joueurs, une rotation fréquente du contenu se fait régulièrement, avec des entrées mais aussi des sorties. Ainsi, PUBG, Wolfenstein: The Old Blood et The Wolfenstein: The New Order ont été ajoutés en décembre, mais quitteront le service dès le 2 mars 2020.

À compter du 2 janvier, trois autres titres vont amener du sang neuf. Deux sont des exclusivités PS4, qui resteront jouables jusqu'au 7 avril 2020 : Uncharted: The Lost Legacy dernier épiosode en date qui nous fait incarner Chloe Frazer et permettra d'accéder aux modes Multijoueur et Survie d'Uncharted 4: A Thief's End, et Horizon: Zero Dawn, qui sera livré avec tous ses DLC, dont l'extension The Frozen Wilds. Le dernier jeu concerné est Overcooked! 2, jeu de cuisine en multijoueur délirant, qui n'a en revanche pas annoncé quand il avait prévu de quitter le PlayStation Now.

Lire aussi : PlayStation Now : grosse FAQ, tout ce qu'il faut savoir sur le service, c’est par ici !