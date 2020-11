Rainbow Six Siege : l'Opération Neon Dawn confirmée, le nouvel Opérateur a certainement déjà fuité

Toujours très populaire, Rainbow Six Siege enchaîne le contenu supplémentaire avec des Opérations trimestrielles, la dernière étant Shadow Legacy, disponible depuis septembre dernier. La dernière vague de nouveautés de 2020 approche, et l'éditeur vient de le confirmer, elle s'appellera Opération Neon Dawn.

Vous pensez pouvoir supporter le choc ?



L'Opération Neon Dawn arrive bientôt ???? pic.twitter.com/i2vbsNSirR — Rainbow Six FR (@Rainbow6FR) November 3, 2020

Pour le moment, nous n'en savons pas plus, mais cela vient directement corroborer des fuites, notamment colportées par benjaminstrike et Zer0Bytes_, des informateurs connus par la communauté. Et selon leurs informations et différents leaks, le nouveau personnage serait une défenseuse thaïlandaise du nom d'Aruni, capable de poser des lasers sur les portes et fenêtres, ou de détruire des obstacles avec son bras mécanique. Elle serait équipée d'un P10 Roni, un Mk 14 EBR et un PRB92. Sinon, la nouvelle carte retravaillée de cette Opération ne serait autre que Gratte-Ciel.

