Gods & Monsters bientôt de retour sur la scène médiatique avec un changement de nom au passage

Il y a un an presque jour pour jour, Ubisoft dévoilait à la fin de sa conférence une toute nouvelle licence issue de son studio de Québec, Gods & Monsters, un jeu alors daté au 25 février 2020. Depuis, un lourd report de plusieurs titres de l'éditeur s'est opéré et des versions PS5 et Xbox Series X ont été confirmées. Plus étonnant, nous avons appris hier que l'alpha Orpheus a un temps fait son apparition sur Stadia...

Tom Phillips d'Eurogamer a eu la chance de s'entretenir avec Marc-Alexis Cote d'Ubisoft Québec, qui a confirmé ce fameux leak correspondant à une démo datée d'il y a un an montrée à la presse. Mais le plus intéressant n'est pas là, car l'intéressé a au passage déclaré que des nouvelles au sujet de Gods & Monsters seront données plus tard cet été. Sauf qu'il ne s'appellera alors plus ainsi :

Notre vision du jeu anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters a évolué de manière surprenante, ce qui est courant lors du développement de nouveaux mondes passionnants. Cette séquence est tirée de notre démo de l'E3 2019, qui a été montrée à une partie sélectionnée de la presse en juin dernier et qui a maintenant plus d'un an. Beaucoup de choses ont changé depuis lors en termes de fonctionnalités, de ton, d'art et de conception des personnages, et même du nom du jeu. Nous travaillons dur et nous sommes ravis de montrer enfin aux joueurs ce que nous avons créé à la fin de l'été. Malheureusement, jeudi matin, nous avons par erreur mis à disposition sur la boutique Stadia une version de démonstration de l'E3 2019 de Gods & Monsters depuis Ubisoft, qui n'était pas destinée au public. Quelques centaines de joueurs ont pu jouer pendant moins de 30 minutes. Nous nous excusons sincèrement auprès de nos partenaires d'Ubisoft pour cette erreur.

Voilà, vous savez toute l'histoire. Reste désormais à attendre pour découvrir le nouveau nom de Gods & Monsters et la manière dont il a évolué en un an.

Lire aussi : Ubisoft s'associe à Glénat pour développer ses BD, des séries Far Cry et Gods and Monsters en préparation