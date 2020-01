Ubisoft s'associe à Glénat pour développer ses BD, des séries Far Cry et Gods and Monsters en préparation

Assassin's Creed, Les Lapins Crétins, Watch_Dogs : plusieurs licences récentes ont eu droit à des adaptations en série de bandes dessinées, éditées par Les Deux Royaumes. Si cette société ne vous parle pas, il s'agit simplement de la maison d'édition d'Ubisoft, qui lui permettait de chapeauter son portefeuille de projets.

La famille Guillemot va changer de stratégie en 2020, car Ubisoft va très bientôt s'associer avec le géant français Glénat pour publier et développer les franchises de l'éditeur en bandes dessinées. Les créations seront regroupées sous le label Ubisoft by Glénat, et se limiteront à priori aux BD, sans empiéter sur le territoire des comics ou des romans.

« Nos équipes se réjouissent de poursuivre le travail aux côtés d'un éditeur français animé par la même passion pour la création d'univers et de personnages mémorables », a déclaré John Parkes, le Directeur Général d'Ubisoft France.

Le contrat d'exclusivité sera actif dès avril 2020, mais il faudra attendre l'été pour découvrir le premier fruit de la collaboration, avec une BD spéciale des Lapins Crétins prenant la forme d'une compilation de gags agrémentée d'un récit court original. Suite à ça, le treizième numéro de la série de bandes dessinées régulière The Lapins Crétins verra le jour à la fin de l'année, et des projets originaux seront imaginés autour de « prestigieuses licences que sont Far Cry, Gods and Monsters et bien d'autres encore ». Encore faudrait-il sortir Gods and Monsters avant de nous parler de sa BD...

