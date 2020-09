Immortals Fenyx Rising : une date de sortie et des visuels en fuite pour l'ex Gods & Monsters

Ubisoft et les fuites, c'est une grande histoire d'amour qui gâche bien des surprises aux joueurs. Ainsi, en amont du premier Ubisoft Forward, nous avions pu découvrir de nombreux détails sur Far Cry 6, officialisé sans grande surprise lors de l'évènement alors que sa bande-annonce avait leaké la veille. Alors que l'édition de septembre de ce nouveau rendez-vous a été datée, c'est Immortals Fenyx Rising qui est à son tour victime des partenaires plus ou moins directs de l'éditeur. Après l'organisme de classification de Taiwan qui dévoilait trop tôt le nouveau nom de celui qui était jusque là appelé Gods & Monsters, c'est le Microsoft Store qui a fait des siennes cette nuit...

C'est loin d'être la première fois que la boutique fait office de passoire et, si tout a depuis été retiré, rien n'est oublié sur Internet. Gematsu partage ainsi les visuels et informations qui étaient visibles durant un moment sur la page, à commencer par la date de sortie du jeu. Immortals Fenyx Rising serait donc attendu le 3 décembre sur Xbox One, et donc PS4, Switch, PC et Stadia si rien n'a changé dans les plans d'Ubisoft Québec. Des versions PS5 et Xbox Series X sont aussi attendues, reste à voir si elles seront bien disponibles à la même date. Une description évoque d'ailleurs le sujet de la next-gen de Microsoft, en plus de donner quelques détails inédits sur ce jeu dont nous ne savons au final plus grand-chose :

Immortels: Fenyx Rising donne vie à une grande aventure mythologique. Incarnez Fenyx, dans une quête pour sauver les dieux grecs d'une malédiction sombre. Utilisez les pouvoirs des dieux pour combattre de puissantes bêtes mythologiques dans les airs ou au sol, et résolvez d'anciennes énigmes. Le sort du monde est en jeu - vous êtes le dernier espoir des dieux. Immortals: Fenyx Rising exploite la technologie Smart Delivery. Achetez le jeu une fois et jouez-y sur Xbox One ou Xbox Series X lorsque la console et cette version d'Immortals: Fenyx Rising sont disponibles. Précommandez maintenant pour la quête bonus, « A Tale of Fire and Lightning »! Principales caractéristiques Utilisez les pouvoirs des dieux comme l'épée d'Achille et les ailes de Daidalos pour combattre de puissants ennemis et résoudre d'anciennes énigmes.

Combattez des bêtes mythologiques emblématiques comme Cyclope et Medusa dans des combats dynamiques dans les airs et au sol.

Utilisez vos compétences et vos diverses armes, y compris les flèches autoguidées, la télékinésie et plus encore, pour des dégâts dévastateurs.

Découvrez un monde ouvert stylisé à travers sept régions uniques, chacune inspirée par les dieux.

Bon, espérons que ça s'arrête là et que toutes les autres grosses surprises prévues pour l'Ubisoft Forward soient conservées, pas comme la dernière fois... D'ici là, vous pouvez toujours découvrir Assassin's Creed Odyssey, vendu 21,99 € sur PS4 chez Amazon si vous aimez la mythologie grecque.



