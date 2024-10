TEST Arizona Sunshine Remake : une version Meta Quest qui vaut le détour ?

Des Freds, encore et toujours...





Studio habitué à nous faire frissonner grâce à des productions quelque peu horrifiques ou angoissantes telles que After the Fall, Hellsweeper ou The Seventh Guest, Vertigo Games est fortement attendu cette année pour la sortie prochaine de Metro: Awakening, nouvel opus de la franchise, totalement dédié à la réalité virtuelle. Cependant, pour nous faire patienter d’ici là, nos voisins néerlandais ont eu la bonne idée de nous proposer un remake de leur tout premier titre, Arizona Sunshine. Ce dernier, sorti fin 2016, a été adapté en version autonome trois ans plus tard afin d’effrayer les possesseurs de l’Oculus Quest. Si nous avons pu vous faire part, il y a quelques semaines, de nos satisfactions concernant la version PSVR 2, c’est cette fois à l’upgrade pour Meta Quest 2 et 3(S) que nous nous sommes attaqués. Faut-il l’acheter ? Voici notre avis.

Le jeu se veut bien plus gore...

Nous voilà seuls, entourés des falaises rougeoyantes du Grand Canyon, dans un décor post-apocalyptique. Comme seule compagnie, des zombies avides de chair humaine et de cervelle. Tous les espoirs semblent perdus lorsqu’un message retentit à la radio : il y aurait des survivants, quelque part. Armés de notre seule arme et de notre courage, nous entamons un périple mortel afin de les retrouver. Comme c’est souvent le cas avec les jeux mettant en scène ce genre de créatures, l’histoire n’est qu’un prétexte à dégommer du macchabé. En ce qui concerne Arizona Sunshine et son remake, même combat, nous ne dérogeons pas à la règle, d’autant plus que la nouvelle version suit exactement le fil de son ancêtre. Mêmes dialogues, mêmes endroits, mêmes objectifs, nous sommes donc face à un clone presque parfait. Le studio, désirant certainement éviter une certaine lassitude chez les joueurs de la première époque, inclut désormais les deux DLC The Damned et Dead Man avec le jeu de base.

Attardons-nous à présent sur ce qui représente de toute évidence la plus grande évolution de ce titre par rapport à son aïeul : les graphismes. L’ensemble des visuels se veut nettement plus "propre" et précis. Que ce soit sur les rochers, les véhicules, les bâtiments ou encore les différents objets du décor, le côté polygonal a été fortement atténué pour le plus grand plaisir de nos yeux. Les couleurs sont bien moins saturées et tirent sur des tons plus doux, voire pastel, bien plus agréables à regarder. Pour parfaire ce rendu déjà qualitatif, nous avons noté des petites subtilités telles que des nuées de sable, des feuilles emportées par le vent ou encore l’envol hasardeux de petits papillons.

Les morts-vivants, sans atteindre la perfection, sont beaucoup plus réussis dans cette version moderne où ils regorgent de détails pour plus de réalisme. Ils sont également plus nombreux et variés, ce qui limite le sentiment de recroiser sans cesse les mêmes créatures. Le jeu se veut bien plus gore, et il est assez jouissif de voir de grosses gerbes de sang et de pus s’envoler dans de bruyantes éclaboussures et recouvrir le sol d’énormes flaques d’hémoglobine. Notons aussi une nette amélioration dans le rendu des explosions ainsi que la présence de nombreux objets décoratifs dans les environnements, ce qui leur confère un aspect plus véridique.