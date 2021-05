Koch Primetime Gaming Stream : même Koch Media aura sa propre conférence pour l'E3 2021, Saints Row 5 et Dead Island 2 de la partie ?

Nous sommes maintenant à 2 semaines d'un E3 2021 qui s'annonce bouillant, et les annonces d'évènements dans le programme officiel ou en dehors se multiplient comme des petits pains. Nous apprenons ainsi que, pour la première fois de son histoire, Koch Media aura sa propre conférence.



Nous avons rendez-vous le vendredi 11 juin à 21h00 pour un Koch Primetime Gaming Stream, qui sera diffusé sur Twitch via la curieuse page weknowsomethingyoudontknow.com, et retransmis par Geoff Keighley pour son Summer Game Fest. Mais à quoi s'attendre de sa part ? La société austro-allemande appartenant au géant Embracer Group, à la base spécialisée dans la distribution de jeux en Europe, possède pour mémoire plusieurs studios comme Vertigo Games (After the Fall), Ravenscourt (ProtoCorgi), Milestone (Hot Wheels Unleashed), Flying Wild Hog (Shadow Warrior 3) et surtout Deep Silver et ses divisions Dambuster Studios, Deep Silver Vienna, Fishlabs (Chorus), Volition, Warhorse Studios et depuis peu Free Radical Design.

Allons-nous déjà entendre reparler du nouveau TimeSplitters ? Un Monster Energy Supercross 5 avait été évoqué il y a longtemps, sera-t-il de la partie ? Les créateurs de Kingdom Come: Deliverance vont-ils présenter leur nouveau projet ? Verrons-nous des jeux simplement édités par Deep Silver, comme le furent Metro Exodus ou Shenmue III ? Dead Island 2 va-t-il enfin ressurgir ? Et surtout, est-ce à cette date que le voile sera levé sur le déjà confirmé Saints Row 5 ? La réponse dans 2 semaines !

D'ici là, Hot Wheels Unleashed est disponible en précommande à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Dead Island 2 devrait être exclusif à l'Epic Games Store, et possiblement Saints Row 5