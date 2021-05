Free Radical Design : Deep Silver reforme le célèbre studio, un nouveau TimeSplitters confirmé !

Deep Silver, l'éditeur appartenant à Koch Media, qui fait lui-même partie du groupe Embracer, a déjà sous son aile des studios comme Fishlabs, Flying Wild Hog, Milestone, Warhorse et Volition. Et il possède aussi Dambuster Studios, fondé sur les cendres de Crytek UK, anciennement connu sous le nom de Free Radical Design, l'équipe derrière les célèbres TimeSplitters, Second Sight ou Haze. D'ailleurs, la licence TimeSplitters appartient à Koch Media depuis 2018.

A new Deep Silver Studio is coming - Free Radical Design pic.twitter.com/N5qTTcZfsW — Official Deep Silver (@deepsilver) May 20, 2021

Vous suivez ? Il faut, car une nouvelle étape de cette histoire, à la complexité que seul Embracer peut nous offrir, vient d'avoir lieu. Deep Silver vient d'annoncer qu'il allait reformer un studio nommé Free Radical Design, avec le cofondateur Steve Ellis qu'il a recruté en 2019 et son acolyte de l'époque David Doak. Il se situera encore dans la région de Nottingham au Royaume-Uni et, oui, il va bien permettre de développer un nouveau TimeSplitters ! La création ne débutera que dans quelques mois, alors ne vous attendez à rien de concret avant plusieurs années.

« C'est grâce à son style unique que la série TimeSplitters bénéficie d'autant de fans passionnés qui sauront, sans aucun doute, apprécier la formation du dernier studio de Deep Silver. Ils seront ainsi impatients d'en apprendre plus sur l'avancée de la franchise et nous serons très heureux de leur en dévoiler plus lorsque nous le pourrons» explique Paul Nicholls, Global Brand et Marketing Director chez Deep Silver. « Pouvoir enfin être en mesure de confirmer que le studio a été créé et que nous avons déjà tout prévu pour le prochain jeu TimeSplitters est vraiment formidable » déclare Steve Ellis, Studio Development Director chez Free Radical Design. « Même si nous ne pouvons pas encore vous en dire davantage, nous avons hâte de partager plus d'informations avec les fans très prochainement ».

L'histoire ne dit pas si une partie de l'équipe de Dambuster fera le transfuge chez Free Radical Design pour retrouver l'ambiance d'il y a 2 décennies, mais le nouveau studio cherche dans tous les cas ses employés pour ses futurs projets. Maintenant, il va falloir se montrer patient.

Lire aussi : INSOLITE sur TimeSplitters 2 : un portage 4K complet caché dans Homefront: The Revolution, mais le code pour y accéder avait été oublié