GC2022 : Hardspace: Shipbreaker, l'excellent jeu spatial enfin daté sur PS5 et Xbox Series X et S

Focus Home Interactive et Blackbird Interactive avaient dévoilé il y a quelques années Hardspace: Shipbreaker, un jeu de démantèlement de vaisseau spatial par les développeurs d'Homeworld. Le titre est depuis arrivé sur ordinateurs, où il a rencontré un joli succès critique, mais des versions sur consoles de salon se font toujours attendre.

Il faudra visiblement faire une croix sur un portage PlayStation 4 et Xbox One, car les studios viennent d'annoncer que la date de sortie de Hardspace: Shipbreaker est fixée au 20 septembre 2022 sur PS5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le PC/Xbox Game Pass. Une version complète, comme nous le rappelle la présentation du jeu :

Découvrez le quotidien d'un ouvrier récupérateur de vaisseaux spatiaux dans Hardspace: Shipbreaker, où chaque session de travail s’accompagne d’opportunités de gros profits, mais de risques encore plus importants en fonction de vos réflexes et de votre habileté. Embarquez pour le contrat de votre vie, découpez, mourrez et répétez le cycle en profitant d’un moteur physique de nouvelle génération aux effets de démolition à couper le souffle dans un futur industriel réaliste à travers le mode histoire du jeu, ou bien asseyez-vous, détendez-vous et perfectionnez vos compétences de récupération en mode jeu libre.

Apprenez à maîtriser vos différents outils, la découpe et le démantèlement d'une variété de vaisseaux spatiaux de plus en plus périlleux pour récolter des composants et des ressources précieuses afin de rembourser votre dette astronomique envers le titan LYNX, une méga-corporation qui profite à la fois de vos succès et de vos échecs. La mort se cache à chaque recoin de cloisons, mais vous savez qu’il n’y a pas de gros profits sans gros risques ! Vous pourriez même constater que les ouvriers de ce job difficile et compétitif possèdent plus de pouvoir qu'ils ne le pensent…

En plus de sa campagne narrative captivante et de son mode de jeu libre et décontracté qui composent votre voyage en solo en tant que travailleur de l'espace, testez vos compétences dans le mode R.A.C.E et participez à des compétitions chronométrées contre d'autres joueurs pour grimper dans le classement et prouver vos talents de Découpeur.