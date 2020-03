Hardspace: Shipbreaker, du gameplay dans l'espace et des versions PS4 et Xbox One

En attendant Homeworld 3, Blackbird Interactive veut tenter quelque chose de nouveau avec Hardspace: Shipbreaker, une simulation de ferrailleur de l'espace. Oui, le concept du jeu sera bien de nous mettre dans la combinaison d'un mécanicien spécialisé dans les vaisseaux en tout genre.

L'expérience avait été annoncée en Accès Anticipé sur PC, avec des niveaux et des outils qui grossiront au fil des mois, alors avec une simple bande-annonce. Une vidéo de gameplay de quelques minutes nous a depuis montré les mécaniques élémentaires du système de jeu, qui semble à la fois technique, accessible et même fun, grâce à un moteur physique qui rendra nos actions très visuelles et réactives.

Bonne nouvelle, Focus Home Interactive confirme cette semaine que Hardspace: Shipbreaker ne se contentera pas d'une version PC, mais que des éditions PS4 et Xbox One sont aussi d'actualité. Aucune période de sortie n'est précisée, alors si l'Early Access est lancé en 2020 sur ordinateur personnel, il faudra peut-être attendre que le développement se fasse avant de profiter d'une mouture plus aboutie sur consoles.