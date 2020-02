Hardspace: Shipbreaker, un jeu de démantèlement de vaisseau spatial annoncé par les développeurs d'Homeworld

Après Homeworld: Deserts of Kharak et en attendant Homeworld 3, Focus Home Interactive et Blackbird Interactive avaient annoncé collaborer sur « un jeu innovant basé sur une toute nouvelle licence ». Le projet a été révélé cette semaine et s'appelle Hardspace: Shipbreaker. Le concept ? Nous propose de vivre le quotidien d'un ferrailleur galactique dans une aventure à la première personne ultra-réaliste.

Le titre jouira d'un moteur physique poussé, d'un système de découpe précis et d'outils variés pour nous permettre de démanteler et recycler les vaisseaux en perdition dans l'espace. Il sera lancé cet été en Accès Anticipé sur PC via Steam, avec deux classes de vaisseaux à démonter et des talents à débloquer. Au fil des mois, défis quotidiens, nouvelles carcasses, classements, mods et bien plus seront ajoutés.

« Tôt dans le développement, nous savions que nous voulions sortir Hardspace: Shipbreaker en Accès Anticipé. Nous avons une vision claire de la direction que peut prendre le jeu, mais il y a encore des choses que nous devons déterminer et nous avons pensé qu'il serait intéressant de faire appel à la communauté de l’Accès Anticipé pour nous aider à découvrir tout cela ensemble », déclare Trey Smith, Creative Director de Hardspace: Shipbreaker. « Nous sommes ravis d'accueillir Blackbird Interactive parmi nos partenaires. Nous avons été séduits par le projet unique développé par ce talentueux studio, qui symbolise parfaitement toute la volonté de Focus de continuer de soutenir les jeux originaux et innovants. Nous sommes impatients de dévoiler ce titre lors de la PAX East de Boston fin Février » déclare John Bert, Directeur des Opérations chez Focus Home Interactive.

Hardspace: Shipbreaker et son concept original seront présentés cet après-midi, à 17h00 sur Twitch, mais aussi à la PAX East de la semaine prochaine.