GC2022 : Blacktail, nouvelle bande-annonce, images et période de sortie pour le jeu d'action avec Baba Yaga

L'année dernière, Focus Entertainment et The Parasight nous présentaient Blacktail, un jeu d'action et d'aventure nous plongeant dans la culture folklorique slave aux côtés de Yaga, une jeune fille accusée de sorcellerie et bannie de son village. Le titre est de retour à la gamescom 2022 avec une nouvelle bande-annonce :

Blacktail proposera un gameplay avec de l'exploration, de la narration et des combats à l'arc. Les joueurs pourront choisir de devenir une sorcière bienveillante et protéger la forêt ou au contraire d'incarner le mal qui hante les cauchemars des enfants.

Un jeu plein de promesses qui est attendu dans le courant de cet hiver sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et qui sera prochainement disponible en précommande sur GOG.com.