Rainbow Six Extraction : nouvelle bande-annonce, images et des détails partagés

Ubisoft s’est placé pendant le Showcase de Sony Interactive Entertainment pour dévoiler de nouvelles séquences de Rainbow Six Extraction. La firme ne s’arrête pas là et partage de nouvelles informations, ainsi que diverses images attrayantes. L’univers est totalement fou et décalé, mais pour le coup, nous vous laissons le plaisir de découvrir ces quelques secondes en notre compagnie.

Richard Stanford, Community Developer chez Ubisoft, précise donc :

Jusqu’où irez-vous ?

« Jusqu’où suis-je prêt(e) à aller ? ». Telle est la question que vous vous poserez en jouant à Rainbow Six Extraction. Que ce soit en solo ou avec deux amis en coop, chaque incursion est unique grâce à l’aspect dynamique des objectifs, Archéens et défis qui vous attendent. Au fur et à mesure de votre progression dans les trois zones d’une carte, il vous sera possible d’extraire votre escouade pour récupérer les récompenses gagnées jusque-là. Si vous décidez de poursuivre l’incursion pour relever des défis plus ardus, vous aurez l’occasion de mettre la main sur de meilleures récompenses. Néanmoins, la difficulté sera augmentée dans les zones infestées par les Archéens, ce qui réduira vos chances de réussite.

L’XP obtenue en terminant des objectifs et en menant à bien l’extraction de votre agent contribue à votre progression générale, ce qui vous permet de débloquer de nouveaux agents, cartes, technologies REACT, objets de personnalisation et bien plus encore.

Et si jamais l’extraction de votre agent est un échec ? Votre agent sera porté disparu (Missing in Action, MIA). Vous ne pourrez pas l’utiliser tant que vous n’aurez pas mené à bien une mission de sauvetage. Ne vous en faites pas, vous récupérerez votre agent après un certain temps, si jamais vous ne parvenez pas à accomplir la mission de sauvetage. Cependant, la progression de l’agent en question risque d’être perdue.

Progression d’agent

Si vous êtes fan de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Rainbow Six Extraction offre une toute nouvelle façon de jouer avec les agents que vous appréciez. La progression d’agent changera la façon dont vous utilisez les aptitudes de chacun d’entre eux. L’expérience obtenue en menant à bien une extraction lors d’une incursion vous permettra d’améliorer leurs gadgets, armes et pouvoirs uniques. Assurez-vous d’utiliser ces nouveaux outils à bon escient dans les défis qui vous attendent.

Qui a la meilleure escouade ?

Pour les joueurs plus compétitifs, le mode classé Maelstrom Protocol vous propose à vous et à votre équipe des défis toujours plus difficiles et des récompenses de qualité. Ce mode est actualisé chaque saison, de façon à offrir du contenu de fin de jeu non répétitif. De plus, Rainbow Six Extraction proposera régulièrement des mises à jour gratuites après la sortie du jeu.

Bien que nous ne soyons pas encore prêts à divulguer tous les détails, nous espérons que vous resterez à l’écoute pour en savoir plus à l’approche de la date de sortie.

Des fonctionnalités qui importent

Pour les joueurs sur PS5, nous voulons vous faire savoir que nous tirons pleinement profit des fonctionnalités immersives incroyables de la console. Nous avons développé Rainbow Six Extraction sur PS5 avec trois fondements :

Immersion et contrôle approfondis

Ressentez toute l’intensité et la précision tactique d’un agent REACT avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives au bout de vos doigts.

Régal pour les yeux

Découvrez le jeu sous son meilleur jour : en résolution 4K à 60 IPS et avec une prise en charge totale du HDR. Les sublimes effets de particules, l’éclairage et les ombres nettes, ainsi que le brouillard volumétrique en HDR vous plongeront plus encore plus dans les zones de confinement.

Vitesse et immédiateté

Préparez-vous à une expérience de jeu fluide avec des temps de chargement minimaux entre les incursions, ainsi qu’un affichage des cartes et des textures qui tire profit du SSD ultra-rapide de la PlayStation 5.

Pour résumer

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction propose 12 nouvelles cartes d’envergure, plus de 90 armes et technologies Rainbow REACT, 13 types différents d’Archéens, 18 agents Rainbow Six avec une progression approfondie, un mode classé et la mécanique de jeu Missing in Action (MIA) pour vous tenir en haleine. Les versions old et new-gen profiteront d’une prise en charge complète du cross-play, et du contenu gratuit sera proposé régulièrement après la sortie du jeu.

Rainbow Six Extraction a pour ambition de vous offrir une toute nouvelle expérience Rainbow Six de coop PvE. Une expérience qui vous poussera à réfléchir et à travailler ensemble avec votre équipe pour survivre. À bientôt dans la zone de confinement !