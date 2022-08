GC2022 : Phantom Hellcat, un jeu de plateforme et d'action à la perspective changeante dévoilé en vidéo

Source: All in! Games

Source: All in! Games

All in! Games (Ghostrunner, Chernobylite) et Ironbird Creations ont profité de la gamescom Opening Night Live 2022 pour dévoiler leur prochain titre, Phantom Hellcat. Un jeu d'action, de plateforme et d'aventure qui mélangera les séquences en 2D et en 3D, dont voici la première bande-annonce :

Phantom Hellcat suivra Jolene, qui doit monter sur la scène d'un bien étrange théâtre pour sauver sa mère, enlevée par des démons. Voici une présentation du jeu :

Que le spectacle commence Derrière les rideaux de scène d'un étrange théâtre se cache un terrible secret : des démons y sont emprisonnés sous la surveillance d’une seule et unique gardienne. Mais lorsqu'un des sceaux s’affaiblit, ces êtres maléfiques en profitent pour capturer leur gardienne et l'envoyer dans une autre dimension. Tout repose à présent sur sa fille Jolene, une jeune adolescente au caractère rebelle. Jolene doit maintenant reprendre le rôle de sa mère au pied levé et tenir l'affiche du mieux qu'elle peut. Afin de protéger sa famille, elle doit notamment revêtir des masques magiques pour passer d'une pièce meurtrière à une autre et voler la vedette à un étrange Illusionniste. L'heure de brûler les planches Livrez-vous à des combats hack-and-slash dynamiques au cœur d'un environnement fantastique aux mises en scène aussi trépidantes que périlleuses. Glissez, frappez et progressez jusqu'au dernier acte pour finir en apothéose. Pas question d'avoir le trac ! Caractéristiques principales : Prenez part à des affrontements intenses exigeant une précision millimétrée afin d’accumuler les puissants combos nécessaires pour abattre vos ennemis lors de combats de boss épiques, et tirez parti de votre environnement ;

Enfilez des masques que vous pouvez choisir d'améliorer pour obtenir de nouvelles aptitudes ;

Vivez le jeu de plateforme selon différentes perspectives grâce à un mélange de vue en 3D et 2D pour chaque niveau ;

Sillonnez plusieurs tableaux inspirés de la culture populaire tels que le château de Bran en Transylvanie et bien plus encore ;

Découvrez les mystères du théâtre en rejouant les niveaux pour récupérer les objets à collectionner et trésors qui y sont dissimulés ;

Augmentez votre puissance au moyen de votre arbre de compétences et optez pour la stratégie qui vous convient le mieux.

Phantom Hellcat est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS5 et Xbox One. Vous pouvez retrouver Ghostrunner: Complete Edition à 35,99 € sur Gamesplanet.