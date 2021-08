GC2021 : eFootball, un trailer pour découvrir les nombreuses nouveautés du gameplay du jeu de football en free-to-play

Il n'y aura pas d'eFootball PES 2022 cette année, mais un eFootball tout court, qui proposera des modes basiques gratuitement dès son lancement à l'automne et d'autres tournés vers le solo payant plus tard. Cette nouvelle expérience présentée comme un free-to-play devrait aussi marquer un passage à une nouvelle ère du côté du gameplay, en raison du passage du Fox Engine à l'Unreal Engine.

Nous avions eu un aperçu des parties grâce au New Football Game Online Performance Test, mais Konami nous montre aujourd'hui officiellement du contenu in-game au travers d'un trailer diffusé dans le cadre de la gamescom 2021. Gestion de la puissance des passes et tirs, feintes, bouton dédié à la pression physique, caméra spéciale pour les duels et options tactiques, le système de jeu ne manquera pas de nouveautés, mais toutes ne seront pas disponibles au lancement.



Contrôler le toucher du ballon

Les joueurs pourront contrôler la force de frappe et déterminer la vitesse de dribble : d'un simple coup jusqu'à un dash complet, comme pour le véritable football. En complément, sur PlayStation®5, eFootball™ utilisera le retour haptique de la manette et les gâchettes adaptatives pour ressentir la différence dans le mouvement*. *Cette fonctionnalité sera ajoutée après le lancement par le biais d'une mise à jour. Plus d'informations seront partagées prochainement. Manipuler le défenseur

Avec une plus grande liberté dans la façon dont le joueur piégera le ballon, chaque partie deviendra un jeu de ruse*. Une large gamme de dribbles et de feintes corporelles seront également disponibles avec des commandes intuitives. Combinées, ces deux fonctionnalités feront de chaque duel un moment excitant pour l'attaquant comme pour le défenseur. *Cette fonctionnalité sera ajoutée après le lancement par le biais d'une mise à jour. Plus d'informations seront partagées prochainement. Voler le ballon et créer des opportunités

Les joueurs pourront bloquer le tir de leur adversaire en se jetant devant le ballon ou en observant le coup de pied pour couper la passe. Naturellement, voler le ballon à proximité du but créera une excellente opportunité pour marquer. Batailles physiques

eFootball™ reproduira la défense physique, essentielle dans le football, avec une commande de charge lors de la défense. En complément, l'équipe offensive pourra également utiliser ses corps pour garder le ballon en jeu, rendant le jeu offensif comme défensif plus dynamique. Exécuter un coup de pied tranchant

Une option permettant de charger un coup de pied tranchant, accompagnée de nouvelles animations, rendra le jeu encore plus technique et passionnant. Les joueurs pourront également effectuer des coups spéciaux, tels que des coups tranchants pour centrer, des passes lobées rapides et des tirs ascendants. Ces nouvelles actions nécessiteront plus de temps pour être exécutées, les joueurs devront donc choisir les meilleures opportunités durant un match. *Cette fonctionnalité sera ajoutée après le lancement par le biais d'une mise à jour. Plus d'informations seront partagées prochainement. Focus sur les duels 1vs1

L'équipe de développement d'eFootball™ a analysé de véritables tactiques de football afin de créer un nouvel ensemble de règles réussite / défaite « 1vs1 ». Grâce à la technologie Motion Matching, le jeu évaluera en temps réel le ballon, la rapidité du mouvement, la direction du corps, la capacité physique et d'autres paramètres qui affecteront le mouvement de chaque joueur. Ces règles réussite / défaite travailleront de paire avec le mouvement du joueur pour rendre le jeu encore plus convaincant, y compris les décisions de faute, qui ont été retravaillées. Styles de jeu d'équipe améliorés et nouveaux contrôles

Les styles de jeu d'équipe représentent une part importante du football, ainsi, l'IA en contrôle des joueurs qui ne sont pas en possession du ballon a été repensée. Avec l'IA améliorée et les nouveaux contrôles d'attaque et de défense, les joueurs auront une plus grande liberté dans leur style de jeu. Une nouvelle caméra : Duel

La nouvelle caméra « Duel » effectuera un zoom lorsque le joueur se retrouvera dans une situation 1vs1, pour lui permettre d'apprécier la scène de plus près. Lorsque le joueur sera dans une situation libre, le champ de vision s'élargira, pour l'aider à envoyer une passe longue au bon moment. Améliorations générales

Le nouveau système d'animation Motion Matching créera des mouvements du corps beaucoup plus naturels et fluides. En complément, le mouvement du ballon a été amélioré grâce à un partenariat avec un institut de recherche. Enfin, l'action ne prendra jamais fin durant un match avec le système Seamless Restart. Seitaro Kimura, producer de la série eFootball™ chez Konami Digital Entertainment, commente : « Avec autant de changements cette année, il est important que les joueurs comprennent en premier lieu la sensation de notre gameplay sur le terrain : hautement réaliste et basé sur notre passion du football. L'expérience acquise au cours des décennies passées à développer les titres PES et Winning Eleven a été mise au service d'eFootball, dans le but d'atteindre un public massif et mondial de fans de football. C'est le début d'une aventure inédite et nous avons de grands projets pour l'avenir. »

La version gratuite de eFootball sera disponible cet automne sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et plus tard sur iOS et Android, mais d'ici là, eFootball PES 2021 Season Update est disponible à partir de 19,21 € sur Amazon.fr. Plus d'informations sur les modes, les licences, la version mobile et la date de sortie seront communiquées en septembre.

