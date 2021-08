eFootball : les joueurs de MLS seront dans le free-to-play, quid des clubs et de la ligue ?

Il fallait que ça arrive : pour se démarquer de la concurrence et gagner de nouveaux fidèles, la saga Pro Evolution Soccer va tenter une approche bien différente, sous la forme d'un free-to-play. C'est avec le nom d'eFootball que Konami va nous proposer son prochain jeu de football, avec des parties gratuites et d'autres payantes.

Bonne nouvelle pour la Major League Soccer, l'association sportive professionnelle nord-américaine avec les franchises les plus populaires des États-Unis et du Canada : tous les joueurs de la ligue pourront être modélisés dans le jeu ! L'éditeur vient de signer un contrat de plusieurs années avec la Major League Soccer Players Association pour pouvoir utiliser le faciès des professionnels faisant partie de l'entité. Cependant, aux dernières nouvelles, la MLS n'a elle toujours pas noué de partenariat avec Konami, ce qui fait que la présence de la ligue et des clubs en eux-mêmes est moins assurée.

Toujours est-il que 11 stars de la MLSPA, dont Jonathan Dos Santos, Josef Martinez et Eduard Atuesta, deviennent au passage ambassadeurs pour eFootball, aux côtés de Lionel Messi et Neymar Jr. La version gratuite de eFootball sera disponible cet automne, mais d'ici là, eFootball PES 2021 Season Update est disponible à partir de 19,21 € sur Amazon.fr.

