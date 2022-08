eFootball 2023 : les nouveautés de la Saison 1 dévoilées, des licences supplémentaires et des types de joueurs inédits en vue

Les dernières améliorations du gameplay d'eFootball 2022 datent de mai dernier et il faudra visiblement patienter encore un peu pour en découvrir de nouvelles. Pour la transition vers eFootball 2023, qui aura lieu d'ici la fin du mois d'août, Konami prévoit plutôt de se concentrer sur le contenu que les mécaniques de jeu.

Déjà, d'une manière symbolique, Trent Alexander-Arnold et Bruno Fernandes rejoignent les ambassadeurs Lionel Messi, Neymar et Takefusa Kubo, et auront droit à leur Premium Ambassador Pack pour les débloquer dans le mode Équipe de Rêve, avec des gestuelles et techniques capturées directement sur les joueurs. La Saison 1 sera également l'occasion de débloquer de nouveaux types de joueurs, pourquoi pas des catégories inédites En vedette ou Épique, des Club Packs ou des Manager Pack. L'AC Milan, l'Inter Milan, Club América et l'intégralité de la Liga BBVA MX seront également ajoutés à l'expérience.

C'est bientôt le coup d'envoi de la saison 2023 d'eFootball World.

Venant s'ajouter aux stars comme Lionel Messi, Neymar et Takefusa Kubo, 2 nouveaux ambassadeurs mondiaux débarquent dans eFootball pour repousser les limites du jeu ! L'un est une star montante du foot anglais, dont la qualité de centre a brouillé les lignes entre défenseur et meneur de jeu pour en faire l'un des meilleurs passeurs du football moderne. L'autre est une sensation portugaise, un milieu relayeur au volume de jeu étourdissant, doté de qualités physiques hors du commun et d'un exceptionnel sens du jeu... Accueillez comme il se doit Trent Alexander-Arnold et Bruno Fernandes dans la grande famille eFootball !

En recréant leur gestuelle et leurs techniques grâce à la technologie de capture de mouvements, la jouabilité continue d'évoluer avec le sport. Des légendes qui ont déjà marqué le jeu de leur empreinte, aux talents générationnels qui vont pousser le sport à un niveau supérieur, prenez part à toute cette évolution avec la nouvelle saison d'eFootball 2023 !

Début d'une nouvelle saison, nouveaux types de joueurs et licences

Le thème de la saison sera « New Season Kickoff -New Player Types & Licenses- ». Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux joueurs et managers, mais aussi de nouveaux espoirs et rêves de clubs et supporters. Préparez-vous et venez profiter de la nouvelle saison de football avec les derniers maillots et les nouvelles données de joueurs !

Nouveaux types de joueurs

Ajout de 2 nouveaux types de cartes de joueurs qui vous offriront plus de libertés que jamais au moment de créer votre équipe ! Gérez l'évolution de vos propres joueurs avec la progression de joueur !

En vedette - Des joueurs tout particulièrement sélectionnés pour leurs performances exceptionnelles au cours de la saison actuelle, avec un plafond de progression supérieur à celui des joueurs de type À l'honneur.

- Des joueurs tout particulièrement sélectionnés pour leurs performances exceptionnelles au cours de la saison actuelle, avec un plafond de progression supérieur à celui des joueurs de type À l'honneur. Épique - En hommage aux saisons marquantes des grands noms d'hier et d'aujourd'hui, avec un plafond de progression supérieur à celui des joueurs de type Légendaire.

*Les images des cartes et les stats des joueurs ne sont pas représentatives du contenu final qui sera proposé en jeu, et sont sujettes à changer à l'avenir.

Nouvelles licences

eFootball 2023 verra l'ajout d'un certain nombre de nouvelles licences. Deux clubs de football au prestige équivalent... À vous de choisir votre favori dans le Derby della Madonnina tandis que nous ajoutons l'AC Milan et l'Internazionale Milano au jeu. Vient également s'ajouter l'aigle montant du football mexicain, le Club América, sans oublier la Liga BBVA MX dans toute son intensité !

En plus des maillots authentiques, les joueurs de l'AC Milan et de l'Internazionale Milano porteront également le maillot original d'eFootball en jeu. Voir les joueurs en maillot d'entraînement pendant l'échauffement ne manquera pas également d'ajouter une touche de réel à cette atmosphère.

Packs Boost d’Équipe de rêve

Renforcez votre équipe de rêve avec ces nouveaux packs !

Club Pack/Premium Ambassador Pack

En plus de 11 cartes de joueurs au design exclusif, nos nouveaux clubs partenaires AC Milan, Internazionale Milano et Club América seront disponibles sous forme de Club Packs.

Que vous soyez un fervent supporter de ces clubs, un nouveau venu dans le jeu ou un vétéran de la première heure en quête de renforts pour son effectif, ces lots de joueurs équilibrés feront de votre équipe de rêve une formation encore plus compétitive ! Représentatifs de l'instant présent de ces clubs de football, les joueurs de ces packs seront de type « En vedette », intégrant les dernières données.

De plus, notre nouvel ambassadeur mondial, Trent Alexander-Arnold, occupera le devant de la scène avec son propre Premium Ambassador Pack !

À l'image de sa saison 2019-20 phénoménale qui a très largement contribué au titre national de son équipe, TAA débarque en tant que joueur de type « Épique » dans ce pack à ne pas manquer !

10 de ses meilleurs coéquipiers se joindront à lui en tant que joueurs « En vedette ».

Un autre nouvel ambassadeur, Bruno Fernandes, va également compter sur son propre pack à partir de cet automne. Ouvrez l'œil !

Manager Pack

Mais ce n'est pas tout. Découvrez le Manager Pack, une série de programmes d'entraînement, accompagnés d'un manager de génie pour prendre le contrôle de votre équipe de rêve !

J. Cruijff et F. Cannavaro sont prêts à mener votre équipe de rêve au niveau supérieur.

Profitez au maximum d'eFootball 2023 avec ces packs spéciaux et découvrez toute la magie et le talent de nos nouveaux ambassadeurs et clubs partenaires !