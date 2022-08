eFootball 2023 : la nouvelle version du free-to-play disponible, bande-annonce et point sur les nouveautés

eFootball 2022 n'a pas encore vraiment convaincu, mais Konami veut lui laisser sa chance sur le long terme. C'est pourquoi il vient de passer la seconde en fin de semaine dernière en mettant le contenu du free-to-play à jour pour qu'il devienne eFootball 2023, grâce à des effectifs et stades actualisés. Comme prévu, l'éditeur en profite pour ajouter du contenu en lien avec la Liga BBVA MX, l'Inter Milan et l'AC Milan, des cartes Épique et En vedette, des Club Packs et de nouvelles équipes pour les Matchs d'Essai dont l'AS Roma, le S.S.C. Napoli, Club America et Santos F.

Tout cela est résumé ci-dessous et montré dans une bande-annonce de lancement juste au-dessus.

eFootball revient pour sa seconde année, avec des données de joueurs mises à jour et les transferts de la période estivale. Grâce au modèle free-to-play, Konami propose aux fans les dernières nouveautés en matière de simulation de football, dont des équipes et stades à jour pour la majeure partie des clubs partenaires et sous licence de son roster. Nouveaux partenariats



eFootball 2023 marque le retour de deux anciens clubs partenaires, l’AC Milan et le FC Internazionale Milano, respectivement champions en titre de la première ligue et de la coupe d’Italie. Dans le cadre de ces partenariats, les équipes complètes, leurs maillots et le San Siro – stade iconique que les deux clubs se partagent – seront intégrés au jeu. Par le biais d’un accord de licence exclusif, la Liga BBVA MX sera implémentée dans eFootball 2023 et comprendra les 18 clubs mexicains, une reproduction époustouflante de leurs joueurs ainsi que l’ajout de l’historique Estadio Azteca. En plus des clubs, l’arrière droit international anglais Trent Alexander-Arnold et le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes rejoignent les Ambassadeurs et viennent ainsi enrichir un roster déjà de haut niveau, aux côtés de Lionel Messi, Neymar Jr. et Takefusa Kubo. Nouveaux types de cartes



La nouvelle version d’eFootball ajoute également deux nouveaux types de cartes pour « Équipe de rêve », le mode phare du jeu : « Épique » et « En vedette ». Épique – Les cartes Épiques seront centrées sur des joueurs à travers l’histoire du football, célébrant des saisons qui ont marqué leur carrière.

En vedette – Les cartes En vedette se focaliseront sur la saison en cours, en sélectionnant des joueurs qui passionnent le monde du football lors de la saison 2022/23. Pour plus d’informations sur ces nouveaux types de cartes, rendez-vous sur le site officiel. Nouveaux Club Packs



Avec l’ajout des géants italiens AC Milan et FC Internazionale Milano, ainsi que de l’équipe mexicaine « Club América », eFootball 2023 propose un nouveau Club Pack pour chacun de ces clubs, permettant aux utilisateurs d’ajouter un effectif complet à leur roster Équipe de rêve en une seule fois. Ainsi, même les néophytes peuvent disposer d’une base solide pour se lancer dans l’aventure Équipe de rêve, grâce à ces packs qui fournissent 11 joueurs de certains des meilleurs clubs de football au monde. Pour plus d’informations sur les Club Packs disponibles, rendez-vous sur le site officiel. La liste des clubs du mode « Match d’essai » s’allonge grandement



Précédemment dans la série eFootball, les utilisateurs pouvaient choisir entre neuf clubs partenaires en jouant au mode hors-ligne « Match d’essai ». Avec eFootball 2023, cette liste s’étend désormais à 26 clubs avec notamment l’ajout d’AC Milan, FC Internazionale Milano, AS Roma, S.S.C. Napoli, Club America et Santos F.C.

Les réfractaires peuvent eux toujours surveiller la sortie de FIFA 23 le 30 septembre 2022, qui est disponible à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : eFootball 2022 : un point sur l'extension du cross-play et l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, pas de Master League avant 2023