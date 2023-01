eFootball 2023 : les joueurs de retour au club pour la Saison 3 du free-to-play, l'eFootball Championship Open ouvert pour tous

Les joueurs de eFootball 2023 attendent toujours l'arrivée de nouveautés majeures pour le gameplay et de la Master League, qui sera proposée en tant qu'extension payante. Mais c'est bien avec une Saison 3 se contentant de diversifier le contenu actuel avec de nouveaux évènements et joueurs à débloquer que le free-to-play refait parler de lui.

Cette saison centrée sur les clubs (après une Saison 2 autour de la Coupe du Monde) donnera lieu à des défis inspirés des championnats nationaux et européens, et marque le début du eFootball Championship Open, un tournoi d'Équipes de rêve ouvert à tous qui culminera par des finales en présentiel les 22 et 23 juillet prochains.

Le thème de la saison 3 est « Back to the Clubs » (Retour aux clubs). Tandis que la lutte féroce pour la fierté nationale a terminé, les joueurs ont regagné leurs clubs respectifs. De nouveau, le champ de bataille s’éloigne de la scène internationale pour retrouver les championnats nationaux. L’émergence fulgurante de jeunes superstars, le come-back prédestiné de vétérans et les transferts de la trêve hivernale ne manqueront pas d’animer vos équipes. Vivez toute l’émotion d'un club de football avec eFootball ! Une volée de joueurs sur le thème de la saison ! Season Highlight

Une série de listes de joueurs spéciaux sera ajoutée en lien avec le thème de la saison 3, incluant les meilleurs joueurs de la première moitié de la saison et les icônes de leurs clubs respectifs. Derby day

Quand les rivaux d’une même ville et les plus grandes équipes s’affrontent au cours d’une compétition acharnée pour la fierté et la gloire, cela fait des étincelles et la tension monte. C’est là toute la beauté d'un derby. Tandis que les supporteurs se connectent au reste du monde dans l’attente d’actions de football palpitantes, vous pouvez également vivre toute l’émotion des derbies en acquérant les services de joueurs sous le feu des projecteurs avec « Derby day ». Club Selection

Ajout de listes de joueurs spéciaux hebdomadaires des plus grandes équipes de football européennes. Renforcez votre effectif avec des joueurs de vos clubs préférés et affrontez vos rivaux. Menez votre équipe au fil des championnats ! Au programme figurent également des défis hebdomadaires et des Circuits sur le thème des principaux championnats européens et d’autres championnats nationaux. Pendant ces défis, les utilisateurs s’affronteront à l’aide d’effectifs entièrement composés de joueurs appartenant aux championnats mis en vedette. Renforcez votre équipe en sélectionnant des joueurs remarquables dans leur championnat respectif et vivez des affrontements sous tension. La saison 2023 d’eFootball Championship Open est lancée L’eFootball Championship Open est le plus grand tournoi e-sport officiel de la franchise eFootball, opposant les « Équipes de rêve » d'utilisateurs du monde entier. Le Round 1, qui commence à la fin du mois de janvier 2023, n’impose aucune condition spéciale d’inscription. Il suffit de prendre part au défi en jeu pour participer. La seule étape initiale consister à remplir les conditions de complétion du Round 1. Atteignez le Round 2, le Round 3 et les Online Finals pour gagner votre place aux World Finals, qui se dérouleront hors ligne au mois de juillet ! En guise de nouveauté à partir de la saison 2023, les Online Finals tant convoitées accueilleront également des joueurs professionnels de clubs participant à l’eFootball Championship Pro. La compétition de l’élite, les World Finals, sera la première compétition eFootball officielle organisée hors ligne. Toute l’action sera diffusée dans le monde entier pour que nous puissions tous assister au couronnement du champion du monde. Menez votre propre « Équipe de rêve » au sommet !

Si vous préférez les expériences premiums, FIFA 23 est lui disponible à partir de 54,99 € sur Amazon.fr.