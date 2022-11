eFootball 2023 célèbre la Coupe du Monde 2022 sans la licence avec sa Saison 2 : The Football Festival

En cette dernière de collaboration entre la FIFA et Electronic Arts, c'est FIFA 23 qui a pu décocher les droits d'exploitation de la Coupe du Monde 2022 dans un jeu vidéo. Il a ainsi accueilli une mise à jour importante avec des modes spéciaux pour revivre virtuellement la compétition depuis nos canapés.



eFootball 2023 va tout de même célébrer l'évènement, même s'il ne possède pas la licence, dans le cadre de sa Saison 2, dénommée The Football Festival. Elle débutera ce 16 novembre après la sortie de la mise à jour 2.2.0 et amènera la possibilité de jouer avec 40 équipes nationales en Match d'Essai pour une durée limitée, un mode tournoi à 46 équipes appelé The International Cup Experience, des défis et cartes spéciales pour le mode Équipe de rêve, le fameux Pass de match payant promis depuis des lustres avec des éléments cosmétiques exclusifs à débloquer, et la compétition eFootball International Cup avec un milliard de pièces à gagner.

Jouez des matches d'équipe nationale spéciaux (disponibles pour une durée limitée) Profitez d'une compétition animée grâce à The Football Festival avec des représentants nationaux et votre propre Équipe de rêve. Équipes nationales sélectionnables en Match d'essai 40 équipes nationales du monde entier seront disponibles en Match d'essai pour une durée limitée. Les utilisateurs sur console pourront également jouer des matches hors ligne à 2 contre 2. La fierté nationale est en jeu ! Utilisez vos équipes nationales préférées et montrez tout votre talent ! *Les équipes nationales seront disponibles en Match d'essai après l'installation de la v2.2.0 (publication prévue le 16/11/2022).

La lutte pour la gloire nationale ultime Arrivée de l'évènement The International Cup Experience, un tournoi contre I.A. au cours duquel les utilisateurs se lancent sur le terrain avec l'une des 46 équipes nationales disponibles. Disputez des matches pour passer la phase de groupes et dominez vos adversaires en phase à élimination directe ! Arborez les couleurs de votre propre équipe nationale ou utilisez celle de votre choix pour décrocher la gloire ultime ! Évènements à durée limitée en Équipe de rêve Chaque semaine, nous ajouterons des défis sur le thème des équipes nationales. Pour ces nouveaux défis, vous devrez composer une équipe de joueurs de certaines nationalités ou de force collective limitée. Alignez votre meilleure équipe tout en remplissant les Conditions d'évènement ; vous allez être réellement surpris par l'importance et les possibilités offertes selon les joueurs sélectionnés. Une compétition entre pays destinée à tous les utilisateurs Avec une prime totale d'un milliard de pièces eFootball à répartir entre les utilisateurs, le grand évènement eFootball International Cup est en cours. Participez avec votre propre pays/région ou votre équipe nationale préférée et apportez votre contribution avec un but ou une victoire ! Héros des nations Conformément au calendrier des tournois internationaux, les joueurs remarquables en équipe nationale seront également à l'honneur dans le jeu. National Selection Chaque lundi, les meilleures sensations en équipe nationale seront ajoutées avec un thème distinctif. POTW: International Cup Chaque jeudi, les meilleurs joueurs des rencontres internationales seront ajoutés et renforcés pour refléter leurs incroyables performances. Big Time : nouvelles cartes de joueur Épiques Chaque jeudi, certains des meilleurs footballeurs d'hier et d'aujourd'hui verront leur incroyable saison honorée au format de joueurs Épiques. Au-delà du rang Épique, Big Time marque également LE match qui a propulsé ces joueurs au statut de superstar. Ces cartes de joueur ont droit à un aspect spécial et les visages des joueurs sont fidèlement reproduits dans le jeu pour refléter ces moments spécifiques de leur carrière. *Les images des cartes et les stats des joueurs ne sont pas représentatives du contenu final qui sera proposé en jeu, et sont sujettes à changer à l'avenir. Les commentateurs effectueront également des remarques spéciales pour certains joueurs. Tout cela pour offrir une expérience aussi immersive que possible, comme si vous assistiez à une diffusion en direct, témoin de ces moments inoubliables en temps réel. Ces joueurs pourront également effectuer une Célébration emblématique, celle-là même qu'ils ont réalisé lors du match à l'honneur.

L'ajout de stars passées du football augmente le plaisir de jouer en Équipe de rêve. *La période de disponibilité des joueurs peut changer. Plus d'informations dans le jeu. National Team Pack Ajout d'une série de lots de 11 joueurs avec un aspect de carte unique. Que vous soyez un fervent supporter du club, un nouveau venu dans le jeu ou un vétéran de la première heure en quête de renforts pour son effectif, ces lots de joueurs équilibrés feront de votre Équipe de rêve une formation encore plus compétitive ! Dans le cas de l'édition spéciale National Team Pack [Premium], vous trouverez 1 joueur "Big Time" récemment introduit comme pièce maîtresse de l'équipe. 4 types de National Team Pack [Premium] seront disponibles à l'achat à partir du 17/11/2022. D'autres nations européennes de football vont également bénéficier de leur propre National Team Pack le moment venu, alors ouvrez l'œil pour en savoir plus ! Renforcez votre équipe avec le Pass de match Découvrez également le Pass de match, une nouveauté qui ne manquera pas de vous aider à renforcer votre Équipe de rêve. Le Pass de match est un système de récompenses en jeu qui vous permet de gagner un tas de récompenses en terminant le nombre de matches indiqué. Entre les Pièces Contrats directs, les Programmes d'entraînement et les nombreux autres articles en jeu, vous aurez de quoi recruter des joueurs et les faire progresser. *Les matches joués en mode Match rapide en ligne, Match d'amis, Match d'essai ou Entraînement ne sont pas éligibles pour des récompenses de Pass de match. Le Pass de match normal est accessible gratuitement à tous les utilisateurs. Utilisez des Pièces eFootball pour déverrouiller le Pass de match Valeur et le Pass de match Premium et décrochez plus de récompenses. De plus, vous pouvez trouver des joueurs uniquement disponibles avec le Pass de match Valeur et le Pass de match Premium. Avec l'ajout du Pass de match, vous pourrez gagner plus de récompenses à chaque match. Disputez des matches et renforcez votre effectif avec les récompenses durement gagnées !

eFootball 2023 est toujours disponible en free-to-play, mais son concurrent FIFA 23 est lui vendu à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.

