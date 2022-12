Overwatch 2 : la Coupe du monde de retour en 2023

Maintenant qu'Overwatch 2 est enfin sorti en octobre dernier, en free-to-play, Blizzard compte bien faire vivre son jeu de tir multijoueur le plus longtemps possible. Cela passe par une boutique in-game, des évènements saisonniers et du contenu additionnel comme des Héros, des cartes et des modes de jeu.

Mais cela se passe aussi avec des évènements e-sportifs, comme l'Overwatch League qui sera de retour pour une sixième édition l'année prochaine, ainsi que la Coupe du monde. Eh oui, après trois longues années sans voir les équipes nationales s'affronter pour déterminer le Champion du monde, la World Cup sera de retour en 2023. Blizzard partage déjà le calendrier de l'évènement, qui se déroulera en plusieurs étapes jusqu'aux phases finales en fin d'année prochaine. Le studio détaille :

En janvier, nous annoncerons les 36 pays et régions qui participeront à la Coupe du monde d'Overwatch 2023, et c'est également à ce moment-là que les candidatures pour les comités de compétition seront ouvertes. Chaque comité de compétition sera chargé d'organiser des essais pour son pays et sa région, conformément aux directives de Blizzard. En plus des sélections régulières, nous introduisons une nouvelle possibilité pour les joueurs de se battre pour une place dans leur équipe. Il s'agit d'un format de tournoi ouvert : les épreuves de la Coupe du monde. En février, la compétition des Essais de la Coupe du monde permettra aux joueurs gagnants d'obtenir une place directe dans les essais de leur équipe. Les joueurs pourront toujours s'inscrire aux essais réguliers qui auront lieu en mars. Les essais réguliers exigeront un rang compétitif de diamant et plus, donc les joueurs en herbe devraient commencer à gravir les échelons dès maintenant ! En 2023, nous proposerons également des défis et des récompenses à tous les joueurs pour célébrer le retour de la Coupe du monde d'Overwatch. En juin, une fois les listes d'équipes finalisées, les qualifications pour la Coupe du monde d'Overwatch devraient avoir lieu par le biais de compétitions régionales en ligne, réduisant 36 équipes à 16 pour la phase suivante du tournoi. Ces 16 équipes s'affronteront ensuite dans une LAN à l'automne 2023 pour déterminer notre premier champion de la Coupe du monde depuis 2019. Que vous soyez un professionnel, un aspirant professionnel ou un joueur occasionnel, il existe de nombreuses façons de participer. Restez à l'écoute pour d'autres annonces, notamment des détails sur chaque étape de la Coupe du monde Overwatch 2023, des informations sur les spectateurs, et bien plus encore !

L'Équipe de France, surnommée « Avec le 6 » va devoir changer de nom si elle veut participer à cette Coupe du monde, Overwatch 2 se jouant désormais en 5 contre 5. Et ce sera enfin l'occasion de reprendre le trophée à l'Équipe des États-Unis, qui a remporté la dernière Coupe du monde en 2019.

Pour rappel, Overwatch 2 accueille pendant quelques jours encore la Féérie hivernale, un évènement in-game avec du contenu cosmétique à débloquer et des modes de jeux sur le thème de Noël dans l'Arcade. Vous pouvez retrouver des produits dérivés d'OW sur Amazon.

