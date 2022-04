eFootball : Konami signe un partenariat avec l'AC Milan

En 2020, Konami perdait les licences de l'Inter et l'AC Milan, deux clubs italiens emblématiques. Mais le studio japonais revient déjà à la charge et annonce un nouveau partenariat avec l'AC Milan, fondé pour rappel en 1899 et qui évolue en Serie A, actuellement à la première place du classement.

Ce partenariat sera effectif à partir du 1er juillet 2022 et s'étalera sur plusieurs années. Il permettra à Konami de scanner complètement en 3D les joueurs, les maillots (Domicile, Extérieur, Third et Gardien de but) et le stade San Siro de l'AC Milan. Le studio japonais devient également partenaire officiel des tenues d'entraînement, les joueurs masculins se prépareront donc avec des tenues floquées du logo eFootball à l'avant. Naoki Morita, european president de Konami Digital Entertainment B.V., commente :

Konami a l’honneur de travailler une nouvelle fois avec l’AC Milan. Devenir un Partenaire Principal de l’un des plus grands clubs de football en Europe et afficher notre marque sur leurs tenues d’entraînement est une opportunité incroyable. Nous avons hâte de collaborer avec le Club afin de créer ensemble un partenariat innovant.

Casper Stylsvig, chief revenue officer de l’AC Milan, rajoute :

Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Konami dans la famille AC Milan en tant que l’un de nos Partenaires Principaux et notre tout premier partenaire de tenues d’entraînement pour l’équipe masculine. Nous sommes très heureux du potentiel offert par ce partenariat, pour notre Club et notre marque, qui nous permettra d’innover ensemble.

Konami annonce que le processus d'implémentation des scans débutera à l'été 2022 dans eFootball 2022. Le titre free-to-play, au lancement catastrophique l'année dernière, passera en version 1.0 la semaine prochaine, avec une grosse mise à jour qui devrait grandement améliorer l'expérience. Vous pouvez sinon retrouver eFootball PES 2021 Season Update à 19,99 € sur Amazon.fr.