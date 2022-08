eFootball : Konami signe un partenariat avec la Fédération française de football

Konami continue de signer des partenariats avec des clubs, permettant de recréer plus fidèlement certains stades et joueurs dans son free-to-play eFootball 2022. Le studio japonais avait déjà annoncé un accord avec le club italien de l'AC Milan et il vient cette fois de passer la frontière, direction l'Hexagone.

Konami vient en effet d'annoncer un partenariat avec l'association nationale Fédération française de football, qui concerne des éléments pour eFootball mais pas seulement. Le studio nippon explique que cet accord « comprendra de nombreux droits commerciaux, d’image et d’activation », et la FFF sera intégré à divers évènements e-sportifs aux côtés d'autres associations nationales. Et surtout, Konami est désormais « Partenaire jeu vidéo de football officiel de l’Équipe de France ». Naoki Morita, président européen de Konami Digital Entertainment B.V., commente :

Chez Konami, nous avons l’ambition d’étoffer notre réseau de partenariats et d’atteindre un public mondial de fans de football. Être partenaire de l’association nationale d’un pays obsédé par le football comme la France est incroyable, et si on ajoute à cela le fait que son équipe possède une riche histoire et un prestige dans le monde du football – ce partenariat compte beaucoup pour nous. La série eFootball continue à évoluer et à s’améliorer, et accueillir la Fédération française de football dans cette quête de libération du football est vraiment passionnant.

François Vasseur, directeur marketing de la Fédération française de football, rajoute :

La Fédération française de football est ravie d’accueillir Konami en tant que Partenaire jeu vidéo de football officiel de l’Équipe de France. Nous partageons le même désir d’innover et de proposer aux fans de football et de jeu vidéo les meilleurs expériences et divertissements possibles. La présence mondiale de Konami permettra à l’Équipe de France d’atteindre un plus large public à travers le monde, et son expertise représente une formidable opportunité d’accélérer l’évolution de l’eSport en France.

eFootball 2022 est pour rappel disponible en free-to-play sur ordinateurs, consoles et mobiles, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

Lire aussi : eFootball 2022 : la Saison 2 officiellement lancée en vidéo, voici ce qu'elle amène