FIFA de retour dans le jeu vidéo avec... Konami et eFootball !

Electronic Arts et FIFA, c'est terminé, le développeur historique n'a plus les droits de la Fédération internationale de football association, mais cela ne l'a pas empêché de rebondir avec EA SPORTS FC 24 et 25, des successeurs spirituels qui cartonnent tout autant. Mais, de son côté, la FIFA ne veut pas abandonner le jeu vidéo.

Aujourd'hui, la FIFA annonce une collaboration avec... Konami. Eh oui, le principal concurrent des jeux d'EA Games (fut un temps) s'associe avec la fédération pour organiser deux FIFAe World Cup dans eFootball, le titre free-to-play de Konami qui a remplacé les PES. Les joueurs pourront ainsi représenter leur nation dans deux compétitions, l'une sur consoles et l'autre sur mobiles, voici ce qu'il faut retenir :

Les qualifications pour la FIFAe World Cup débuteront le jeudi 10 octobre dans le monde entier. Pour impliquer l'ensemble de la communauté, deux compétitions seront organisées, l'une sur console et l'autre sur mobile, chacune couronnant un Champion du monde FIFAe. Plus d'informations sont disponibles sur FIFA.GG et sur le site officiel de Konami. Pour la première année de cette collaboration, 18 nations ont été invitées à être représentées lors des épreuves finales. Les nations sont sélectionnées en fonction de différents facteurs tels que le nombre de joueurs et les performances précédentes des concurrents des pays respectifs. Tous les joueurs d'eFootball™ sont les bienvenus, alors n'hésitez pas à mettre à jour le jeu et à défier le monde entier lors d'un match mondial passionnant. Les associations membres qui participent à la première FIFAe World Cup pour eFootball sur mobile et console sont : Argentine

Brésil

Costa Rica

Angleterre

France

Inde

Indonésie

Japon

République de Corée

Malaisie

Maroc

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Arabie saoudite

Espagne

Thaïlande

Turquie

Reste à voir si ce partenariat entre la FIFA et Konami va enfin permettre à eFootball de rencontrer le succès escompté. Le timing est compliqué, EA SPORTS FC 25 vient de sortir, vous pouvez d'ailleurs l'acheter à partir de 60,37 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.