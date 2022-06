eFootball 2022 : la Saison 2 officiellement lancée en vidéo, voici ce qu'elle amène

eFootball 2022 était entre deux eaux ces derniers jours, alors que la Saison 1 s'était arrêtée et que la mise à jour 1.1.0 et la version mobile avait été déployées, sans que la Saison 2 ne soit officiellement ouverte. Elle ne débute en effet que ce 16 juin, avec des défis, de nouveaux joueurs à débloquer pour votre Équipe de Rêve, ou encore des packs Boost d’Équipe de rêve.



Les nouveautés sont résumées dans la bande-annonce de lancement de la Saison 2 ci-dessus.

Après nous avoir offert une nouvelle année bourrée d’émotions, les joueurs et les champions tout juste couronnés vont débarquer dans eFootball World.

Le coup d’envoi de la saison 2 sera donné le 16/06/2022. Venez revivre les hauts et les bas de cette saison de football, tandis que nous plongeons au cœur de duels passionnés entre Équipes de rêve.

European Leagues Highlights -Clubs, Team Playstyles and Prime Players- (Temps forts des championnats européens - Clubs, styles de jeu d’équipe et joueurs majeurs -)

Dans tout match de football, la dimension tactique est l'un des facteurs clés du succès. Il est donc essentiel d’installer et d’imprégner l’équipe de vos concepts tactiques pour vous assurer la victoire.

En mode Équipe de rêve, vous pouvez donner vie à vos tactiques préférées sous la forme de Styles de jeu d’équipe. En recrutant des joueurs et managers en accord avec votre style de jeu préféré, votre équipe fonctionnera en cohésion, offrant des performances de haut niveau. Chaque joueur et manager a son style de jeu d’équipe préféré, alors choisissez bien ceux qui collent le plus à votre idéologie.

La saison 2 sera axée sur ce concept de Styles de jeu d'équipe. Les joueurs des clubs européens auteurs d’une excellente saison 2021/22 seront intégrés avec des niveaux de maîtrise de style de jeu d’équipe améliorés et des cartes uniques stylisées.

La saison 2 sera lancée avec les événements sélectionnés entre le 02/06/2022 et le 16/06/2022.

Nous organiserons également une campagne de connexion bonus spéciale pour que vous puissiez mettre la main sur des articles en jeu comme des pièces eFootball et des contrats directs. Ces articles vous aideront à développer vos joueurs et faire passer votre Équipe de rêve au niveau supérieur.

Faites le plein de récompenses d’événements et de bonus de connexion, et préparez-vous pour le grand lancement de la saison 2 le 16/06/2022.

Dream Team Power Packs (packs Boost d’Équipe de rêve)

Un renfort immédiat de 11 joueurs et d’articles d’entraînement ー Voilà une série de packs de boost uniques qui ne manqueront pas de dynamiser votre Équipe de rêve.

Premium Ambassador Pack (2 types au total)

Un pack spécial de 11 joueurs centrés autour de L. Messi et Neymar Jr respectivement. Contenant 11 joueurs à la maîtrise de style de jeu d’équipe améliorée, chacun de ces packs suit le style de jeu d’équipe préféré de sa pièce maîtresse. Ajoutez-y un manager qui correspond à la maîtrise de style de jeu d’équipe et vous obtiendrez une Équipe de rêve époustouflante.

Premium Club Pack 21-22/Club Pack 21-22

Le contenu des Premium Club Packs 21-22/Club Packs 21-22 se base sur les données des transferts de la saison 2021/22. Indispensables pour les supporteurs passionnés, ces packs à thème de clubs regorgent de joueurs d’un club spécifique. De plus, un tas de grands acteurs du ballon rond seront disponibles avec un look de carte spécial, créé exclusivement pour les meilleurs fans. Alignez vos joueurs de club préférés et développez-les pour créer votre propre Équipe de rêve !

Ces packs seront disponibles à compter du 16/06/2022, moment où la saison 2 sera lancée sur les chapeaux de roues. Plus d’informations sur les joueurs inclus dans ces packs seront disponibles à une date ultérieure.

Mises à jour d’Équipe de rêve

Les éléments suivants seront ajoutés à l’Équipe de rêve.