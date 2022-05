eFootball 2022 : une date pour la version 1.1.0 et la version mobile, une pause et une grosse maintenance à venir avant la Saison 2

Il est difficile de voir comment Konami va sortir la tête de l'eau avec son eFootball 2022, mais il a décidé de maintenir son cap initial, non sans retard sur le calendrier. La version 1.0 n'est donc parue qu'en avril dernier sur PC et consoles de salon, et voici que le free-to-play s'apprête à passer en version 1.1.0.

Elle sera déployée ce 2 juin 2022, avec un niveau de difficulté Débutant et des matchs de 10 minutes, « une meilleure évaluation de l'attribution des victoires et des défaites dans les matchs en ligne, des améliorations de la capacité du serveur ainsi que des nouveautés telles que le partage des données entre la console et le mobile ». Car oui, le 2 juin marquera également l'arrivée de eFootball 2022 sur iOS et Android, via une application qui remplacera eFootball PES 2021.

Avant cela, les serveurs seront hors-ligne du 30 mai au 2 juin sur consoles, nous laissant seulement l'accès au mode Match d'Essai hors-ligne. En revanche, le contenu saisonnier ne redémarrera pas tout de suite : la Saison 1 n'est déjà plus accessible et la Saison 2 ne reprendra sur l'ensemble des plateformes que le 16 juin, pour de nouveaux évènements et joueurs à acheter contre des Pièces eFootball. Pour ce qui est des nouveautés techniques de la 1.1.0, rien n'a été précisé à cette heure.

