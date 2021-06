PES 2022 : une démo surprise disponible pour tous, à télécharger gratuitement ou à découvrir avec du gameplay, et une date pour la révélation !

Habituée aux sorties à la rentrée, la série Pro Evolution Soccer ne nous a pas détaillé ce qu'elle préparait pour 2021. Konami avait déjà dit que le prochain épisode marquerait le pas vers la next-gen avec un passage du Fox Engine à l'Unreal Engine, premier teaser à l'appui. Et alors qu'aucune information à son sujet n'a été donnée depuis un an, celui qui s'appellera sûrement PES 2022 ou eFootball PES 2022 refait parler de lui de manière étonnante.



Une démo aux faux airs de bêta est en effet disponible sur le PlayStation Store et le Microsoft Store ! Accessible à tous, gratuitement et sans condition, ce New Football Game Online Performance Test est jouable exclusivement en multijoueur jusqu'au 8 juillet sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec du cross-play entre générations. Konami précise que le gameplay et les graphismes pourraient être améliorés d'ici le lancement officiel. Des parties ont déjà été partagées par des joueurs, histoire d'apprécier l'état actuel du jeu en ligne via des rencontres avec Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus Turin et le FC Barcelone : à noter que le PlayStation Plus ou le Xbox Live Gold ne sont pas requis pour participer à cet essai.

L'éditeur en a aussi profité pour annoncer que la révélation du nouvel épisode aura lieu le 21 juillet 2021.

Konami a le plaisir d’annoncer l’approche d’une nouvelle expérience de football ! Nous organiserons une bêta ouverte avant le lancement officiel du jeu, comme décrit ci-dessous. Le but de ce test bêta est d’évaluer la qualité du matchmaking en ligne et la connexion aux serveurs. Les mécaniques de jouabilité, l’équilibre, les animations et les graphismes sont tous en cours de développement et seront améliorés avant le lancement officiel. Nous aimerions vous inviter à participer à cette bêta ouverte et que vous partagiez votre opinion et vos commentaires sur votre expérience. Détails de test bêta ouvert Objectif Vérifier la qualité de connexion et de matchmaking en ligne afin de l’améliorer avant le lancement officiel.

Interroger les participants du test qui nous fourniront de précieuses informations afin d’améliorer davantage l’expérience de jeu. Sondage ICI Titre New Football Game Online Performance Test Régions Monde entier (vous avez la possibilité d’affronter des utilisateurs de plusieurs régions) Calendrier du test 24/06/2021 à 00:00 - 08/07/2021 à 00:00 (UTC) Plateformes PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X / Xbox Series S Comment participer Il vous suffit de vous rendre sur la boutique officielle de votre console, télécharger le "New Football Game Online Performance Test" et lancer le jeu. Vous n’avez pas besoin de vous préinscrire pour participer à ce test. Remarques Pendant ce test, le nombre d’équipes jouables est limité. Chaque équipe a un effectif de 22 joueurs, choisis selon le nombre de matches qu'ils ont disputés et leur temps de jeu total.

Vous n’avez pas besoin de vous abonner au PlayStation Plus ou à Xbox Live Gold pour participer aux parties multijoueurs en ligne pour ce test.

Jouabilité cross-gen entre PlayStation 4 et PlayStation 5 prise en charge.

Parties multijoueur cross-gen entre Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S disponibles.

Ce jeu est en cours de développement, des erreurs imprévues, comme des plantages, pourraient donc survenir.

Nous pourrions avoir à effectuer des maintenances imprévues pendant le test.

Afin de participer à ce test, vous devez accepter les Conditions d’utilisation dans le jeu.

Les données de jeu de ce test ne peuvent pas être transférées vers la version du lancement officiel.

Vous ne pourrez pas jouer à la version de test bêta de ce jeu une fois la période de test terminée. FAQ Quel est l’objectif de ce test ?

L’objectif principal du New Football Game Online Performance Test est de vérifier la stabilité et la qualité de la connexion à nos serveurs pendant les matches en ligne. Pour plus de détails sur le lancement officiel et le jeu, soyez attentifs à notre annonce prévue le 21/07/2021 ! Mes données seront-elles être transférées vers la version officielle qui sera lancée ?

Non. Malheureusement, aucune des données de ce test ne sera transférée.

D'ici là, eFootball PES 2021 Season Update est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.