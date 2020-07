eFootball PES 2021 Season Update : prix, date de sortie, trailer et nouveautés maigrichonnes pour la suite qui n'est pas une mise à jour

Konami a officialisé tout cela hier : il n'y aura pas de nouvel épisode complet de la saga Pro Evolution Soccer cette année, la saga préférant se reposer avant un vrai eFootball PES 2022 sur next-gen en 2021. Malgré tout, les développeurs n'allaient pas laisser les fans sans os à ronger, et ont préparé une « mise à jour de saison » pour apporter le contenu en lien avec la saison 2020/2021 et plus encore.

Finalement, malgré le titre de l'initiative, il ne s'agira en rien d'un patch pour eFootball PES 2020, mais bel et bien d'un nouveau jeu payant baptisé eFootball PES 2021 Season Update. Il proposera des Légendes inédites pour MyClub comme le Lionel Messi du 18 avril 2007, le David Beckham du 17 août 1996, le Dennis Bergkamp du 27 février 2002, le Oliver Kahn du 26 avril 2003, et le Cristiano Ronaldo du 12 mars 2019. Côté contenu, aucun nouveau mode n'est prévu, mais Frank Lampard, Pep Guardiola et Ryan Giggs rejoindront tous le camp des entraîneurs. Pour ce qui est des effectifs, attention : tous les championnats ne seront même pas disponibles en version 2020/2021, et ce même après le patch day one...

Le gameplay restera lui inchangé, et le contenu de l'UEFA Euro 2020 sera jouable par tout le monde de base. Le prix d'eFootball PES 2021 Season Update est fixée à 29,99 €, ou 34,99 € pour la Club Edition exclusivement numérique ajoutant des bonus en lien avec le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus Turin, Manchester United ou Arsenal : cette dernière est proposée avec 20 % de réduction si vous avez déjà eFootball PES 2020 ou eFootball PES 2020 Lite lié à votre compte. D'ailleurs, les joueurs de l'épisode précédent auront droit à un beau Bonus de Vétéran dont vous pouvez retrouver le détail sur le site officiel. La date de sortie est elle fixée au 15 septembre sur PS4, Xbox One et PC via Steam, en physique comme en téléchargement.

