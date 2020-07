eFootball PES : un premier teaser pour l'épisode next-gen de 2021, une mise à jour arrive pour la saison 2020/2021 !

Nous sommes habitués à retrouver les nouveaux Pro Evolution Soccer autour de la rentrée chaque année, souvent même dès la fin du mois d'août. Alors qu'aucun nouvel épisode n'avait été annoncé pour 2020, c'est forcément qu'il y avait anguille sous roche. Konami lève le voile sur l'avenir de la franchise PES avec deux informations principales.



D'un côté, comme le voulait la rumeur, il n'y aura pas d'eFootball PES 2021 à proprement parler dans les mois qui viennent. Les développeurs ont plutôt prévu une « mise à jour de saison » pour eFootball PES 2020, à priori via un DLC à prix réduit dont le tarif n'a pas encore été explicité.

Et après ? Pour celui qui pourrait s'appeler eFootball PES 2022 en 2021, Konami va miser sur un épisode next-gen avec « des modèles et animations de joueurs plus réalistes, un moteur physique amélioré basé non plus sur le Fox Engine mais sur l'Unreal Engine, des graphismes photoréalistes » et des modes revisités sur plusieurs points. Histoire de nous mettre l'eau à la bouche, un premier teaser avec Lionel Messi en invité spécial a déjà été diffusé.

L’industrie du jeu vidéo est à l’aube d’une nouvelle génération de consoles et nous avons la conviction que c’est le moment idéal pour partager certains de nos projets pour la franchise PES. Nous avons ainsi l’immense plaisir de vous annoncer que nous travaillons dur à un titre de football de prochaine génération qui nous permette de pleinement reproduire notre concept clé, "The Pitch is Ours". Ce titre est en cours de développement avec un moteur mis à jour qui nous permettra de vous épater avec d’impressionnantes améliorations dans tous les aspects du jeu. Préparez-vous pour des modèles et animations de joueurs plus réalistes,un moteur physique amélioré basé non plus sur le Fox Engine mais sur l'Unreal Engine, des graphismes photoréalistes et bien plus encore. Nous savons que vous êtes nombreux à attendre de nouveaux contenus pour myClub et la Ligue des Masters, et nous pouvons déjà vous annoncer que nous travaillons à d’importantes mises à jour de ces modes. Toutefois, vu la quantité colossale de travail nécessaire pour réaliser tout ce que nous espérons pour notre premier titre sur les consoles de nouvelle génération, nous avons été contraints de limiter nos efforts dans d’autres secteurs de développement. Par conséquent, nous avons pris la décision de lancer notre titre PES cette année sous la forme d’une "mise à jour de saison". Nous sommes convaincus que cette année, notre jeu offrira aux fans suffisamment d’émotions pour les faire tenir jusqu’à ce que notre titre de nouvelle génération soit prêt au lancement. Nous fêtons également cette année le lancement du premier titre PES, il y a un quart de siècle. Pour commémorer cet incroyable exploit, mais aussi pour exprimer notre gratitude à tous nos fans, nous avons le plaisir de vous annoncer que cette année, PES sera lancé à un prix d’anniversaire réduit et comptera sur de nombreux bonus. À l’heure actuelle, nous envisageons le début de la phase de tests de notre titre de prochaine génération à la mi-2021, avec une date de sortie prévue plus tard dans l’année. En attendant, nous espérons vous retrouver sur les terrains avec la mise à jour de saison de cette année.

Il va maintenant falloir s'armer de patience, car ce nouveau jeu certainement prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X ne devrait donc pas voir le jour avant fin 2021. Pour information, eFootball PES 2020 est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon et à la Fnac.

