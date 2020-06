eFootball PES 2021 : pas de nouvel épisode, mais un DLC ou une mise à jour pour PES 2020 ?

Nous sommes déjà au début du mois de juin, et la saga Pro Evolution Soccer habituée aux nouveaux épisodes en août ne nous a pas dévoilé son prochain épisode. C'est au contraire eFootball PES 2020 qui fait l'actualité ces jours-ci avec l'arrivée de son Data Pack 7.0 et de l'Euro 2020. Un nouvel élément vient carrément de questionner la communauté sur l'existence même d'un prochain épisode à part entière.

Les internautes ont découvert que l'Australian Classification Board avait ajouté à la liste de ses expériences évaluées un produit appelé EFOOTBALL PES 2021 SEASON UPDATE. Le titre est à la fois très explicite et mystérieux. S'agit-il d'une mise à jour gratuite pour eFootball PES 2020 apportant les nouveautés et les transferts de la saison 2020/2021 ? Ou plutôt d'un DLC payant, qui aurait plus sa place chez un organisme de classification ? À moins qu'il ne s'agisse d'un référencement étrange pour un eFootball PES 2021 qui tarde à être annoncé ?

L'hypothèse de l'extension tarifée serait la plus probable, mais aurait de quoi surprendre dans un milieu ou l'annualisation des épisodes est devenue la norme. Sauf qu'en période de crise sanitaire, alors que les développeurs étaient investis sur le DLC de l'Euro 2020 et tandis qu'il serait intéressant de consacrer des ressources à un passage franc aux consoles next-gen, proposer quelque chose de différent pour cette année ne serait pas si étrange que cela. Et même s'il s'agit d'un DLC, Konami ne se privera probablement pas de ressortir ce eFootball PES 2020 transformé à moindre coût en eFootball PES 2021 avec une nouvelle jaquette en magasins.

Reste à voir la forme ou éventuellement le prix de cette initiative, si elle est avérée, et ce que nous prépare le tout aussi secret FIFA 21.