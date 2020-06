eFootball PES 2020 : Euro 2020, nouveaux visages, maillots et équipes avec le Data Pack 7.0

Nous y sommes ! Après un report dû au COVID-19, l'UEFA Euro 2020 vient bel et bien d'être ajouté aujourd'hui à eFootball PES 2020 via une mise à jour 7.00, quand bien même la compétition n'aura pas lieu cet été.

La compétition fait partie d'un Data Pack 7.0 apportant le tournoi, des cinématiques, des animations, le Wembley Stadium et la Gazprom Arena, le ballon officiel et plus encore. Il y a aussi d'autres nouveautés indépendantes, à savoir la nouvelle saison du Campeonato AFP PlanVital amenant Deportes la Serena et Santiago Wanderers dans le championnat, ou des maillots, écussons, portraits et visages de joueurs actualisés que vous pouvez retrouver en images et en vidéo ci-dessous.

Contenu exclusif UEFA EURO 2020 Licence officielle UEFA EURO 2020 ajoutée en plus de plusieurs nouvelles cinématiques et animations

Nouveaux stades, y compris le Wembley Stadium et le Gazprom Arena

UEFA EURO 2020 ajouté au mode Coupe

UEFA EURO 2020 ajouté aux modes Ligue des Masters et Vers une Légende

UEFA EURO 2020 ajouté au mode Match local

Ballon de match officiel de l’UEFA EURO 2020 Mises à jour et ajouts Ajout des données de nouvelle saison pour le Campeonato AFP PlanVital (Chili)

Maillots de clubs mis à jour

Maillots des équipes nationales mis à jour

Écussons de clubs mis à jour

Modèles de visages nouveaux/mis à jour

Portraits de joueurs nouveaux/mis à jour

Portraits de managers nouveaux

Portraits de joueurs mis à jour

Autres modifications myClub Ajout de l’option de sélection d’équipe nationale comme équipe de base. Correctifs myClub Une erreur qui provoquait l’affichage de valeurs de puissance d’équipe erronées sous Effectif pour toutes les équipes qui incluent des joueurs de la Série Moment iconique. Cette erreur était déclenchée en utilisant une équipe Matchday différente de votre équipe de base.

Une erreur qui empêchait le bon fonctionnement du filtre Niveau de l’équipe en Matchmaking selon classement. Cette erreur était déclenchée en passant d’un effectif Club Edition à un effectif normal différent de votre équipe de base. Jouabilité Une erreur qui empêche parfois des passes lobées jouées avec la jauge de puissance pleine d’atteindre leur cible lors de l’utilisation de Commandes manuelles. Autres mises à jour Divers réglages mineurs ont également été apportés à chaque mode pour améliorer l’expérience de jeu globale.