eFootball PES 2020 : le DLC gratuit UEFA Euro 2020 a une nouvelle date de sortie

L'UEFA Euro 2020 n'aura finalement pas lieu cet été comme convenu, mais a été reporté à l'été 2021 pour s'éloigner au maximum de la crise sanitaire. Cela a bien embêté Konami, qui prévoyait de surfer sur la vague de l'évènement en nous proposant une mise à jour avec le contenu de la compétition dans eFootball PES 2020.

Elle sera finalement bien disponible, mais n'avait pas pu être lancée en avril en raison du temps de développement rallongé par le télétravail. La nouvelle date de sortie n'avait pas encore été fixée : c'est désormais chose faite. Le patch apportant l'UEFA Euro 2020, ses 55 équipes qualifiables et l'imagerie officielle de la compétition, ce sera pour le 4 juin 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

En toute logique, les effectifs des équipes internationales seront les derniers en date, et pas forcément ceux qui seront alignés l'année prochaine. L'édition physique initialement planifiée ne sera pas pour rappel pas distribuée dans les magasins, mais il ne s'agissait que d'un habillage, le contenu d'eFootball PES 2020 étant le même pour tout le monde.

