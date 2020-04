eFootball PES 2020 : le DLC UEFA Euro 2020 reporté, mais pas annulé

Konami devait faire un beau cadeau aux joueurs d'eFootball PES 2020 en sortant le 30 avril un DLC UEFA Euro 2020. Il aurait dû être livré à tout le monde via une mise à jour gratuite, pour se lancer dans un tournoi numérique avec les 55 équipes liées à la fédération.

Vous le savez certainement, l'Euro 2020 a purement et simplement été reporté à l'été 2021, pour s'éloigner au maximum de la pandémie de COVID-19. Quid du patch pour le jeu de football de Konami ? L'éditeur vient de réagir sur le sujet : l'extension est retardée « jusqu'à nouvel ordre », mais pas indéfiniment non plus. Le planning est en effet difficile à tenir en raison de la situation actuelle des développeurs à Tokyo, qui ne pourront proposer le DLC à temps, mais il devrait visiblement être disponible dans les mois qui viennent dans un futur Data Pack. Les effectifs ne seront donc pas ceux de la compétition de 2021, mais au moins, nous pourrons nous amuser à organiser notre propre tournoi numérique. À noter que la version boîte initialement prévue a elle été annulée.

À la suite du report du tournoi UEFA EURO 2020 et de l'impact continu de la pandémie de COVID-19, Konami Digital Entertainment BV a annoncé aujourd'hui que le prochain contenu téléchargeable (DLC) UEFA EURO 2020 pour eFootball PES 2020 a été retardé jusqu'à nouvel ordre. Avec le dernier état d'urgence déclaré au Japon, la date de sortie initiale du DLC du 30 avril n'est plus possible. Konami a également pris la décision d'annuler le projet de sortie d'une version physique d'eFootball PES 2020 avec une couverture UEFA EURO 2020. Cependant, quiconque possède ou cherche à acheter eFootball PES 2020 pourra toujours profiter de la mise à jour gratuite pour PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam) lorsqu'elle sera publiée via un prochain Data Pack. Parallèlement au DLC prévu, Konami et l'UEFA ont confirmé que le tournoi eSport de l'UEFA EURO 2020, joué exclusivement sur eFootball PES 2020, se poursuivra cette année, la finale se déroulant en ligne du 23 au 24 mai. Les finalistes devaient se retrouver à Londres en juillet, mais le tournoi se déroulera désormais virtuellement.

Comme vous pouvez le lire dans le communiqué, le tournoi eSport officiel va bel et bien se tenir, mais sans rencontre physique, même pour les finales.

