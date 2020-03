eFootball PES 2020 : une date pour la mise à jour gratuite de l'Euro 2020

C'était l'une des promesses de Konami pour cet eFootball PES 2020 : rajouter le contenu de l'UEFA Euro 2020 en exclusivité. La compétition ne débutera qu'en juin, si le calendrier sportif n'est pas décalé d'ici là à cause du coronavirus, mais l'éditeur prend déjà les devants en préparant la sortie de cette fameuse extension.



C'est donc le 30 avril que nous pourrons télécharger cette mise à jour entièrement gratuite sur PC, PS4 et Xbox One ! Elle introduira un mode dédié, avec la possibilité de jouer le tournoi complet ou des matchs en local, mais aussi le Wembley Stadium, le Saint Petersburg Stadium, le trophée et le ballon de match officiels, et sera jouable avec les 55 équipes nationales de l'UEFA, même celles qui ne sont pas qualifiées. Ce n'est pas dit, mais nous pouvons imaginer que les effectifs seront actualisés une fois que les listes de joueurs participants auront été annoncées.

Si vous envisagez d'acheter le jeu principalement pour cette expérience, vous pourrez le retrouver dans sa version PS4 avec une jaquette spéciale à compter de la fin du mois prochain, dans les magasins participants.