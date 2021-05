eFootball PES 2021 : nouveaux visages, maillots et effectifs avec les Data Pack 6.0 et 7.0 pour l'UEFA Euro 2020

Non, le Data Pack 5.0 sorti en catimini pour eFootball PES 2021 Season Update ne sera pas le dernier, loin de là. Konami prévoit encore au moins deux mises à jour majeures, qui vont ravir les fans de football, car elles mettront le jeu aux couleurs de l'UEFA Euro 2020 ! La compétition s'apprête à démarrer dans quelques semaines après un report d'un an en raison du COVID-19, et bien qu'elle ait été partiellement intégrée à eFootball PES 2020 l'année passée, elle va bien revenir sous une forme plus proche de la réalité dans cet épisode. L'éditeur réutilisera au passage ce qui avait déjà été réalisé l'été dernier, comme l'intégration de certaines licences officielles, du trophée ou du ballon du match.

Concrètement, dès aujourd'hui, le Data Pack 6.0 ajoute des maillots mis à jour pour les équipes nationales dont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Russie, la Hongrie, la Suède, le Danemark et la Roumanie, des apparences actualisées pour des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Liam Cooper, Joakim Maehle et Çağlar Söyüncü, les maillots d'arbitre officiels et les badges de manche de la compétition dont celui du champion.

Et les effectifs mis à jour ? Ils arriveront dans un second temps, à la fin du mois de juin, avec un Data Pack 7.0 qui actualisera les équipes nationales avec les 26 joueurs retenus, et qui permettra d'ailleurs d'augmenter la taille de notre équipe à 26 en raison des règles du moment. Oui, vous allez bientôt pouvoir jouer avec Karim Benzema en Bleu ! Des campagnes spéciales UEFA Euro 2020 sont enfin prévues sur consoles et sur mobiles, y compris dans la version LITE, mais les détails seront communiqués plus tard.

eFootball PES 2021 est disponible à partir de 18,97 € sur Amazon.fr.