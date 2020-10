eFootball PES 2021 Season Update : visages actualisés, nouveaux maillots, Steven Gerrard et plus avec le Data Pack 2.0

eFootball PES 2021 Season Update a beau être un épisode de transition sans trop de nouveautés, ce n'est pas pour autant que Konami prévoit de le délaisser dès sa sortie. Il aura en effet droit à des mises à jour régulières comme ses prédécesseurs, et elles commencent avec un Data Pack 2.0 déployé aujourd'hui sur PC, PS4 et Xbox One.

Et il y a du lourd, avec des données de ligues, clubs et joueurs actualisées en Italie, Espagne, Turquie, Belgique, Suisse, Brésil et Chine. Les derniers maillots 24 équipes internationales dont la France, la Belgique, l'Angleterre, les Pays-Bas et le Portugal ont été ajoutés, au même titre que les maillots third d'Arsenal, le FC Barcelone, le Celtic FC, la Juventus Turin, Manchester United et l'AS Roma : au total, plus de 200 équipes ont vu leur équipement modernisé. Plus de 150 visages de joueurs ont été créés ou mis à jour, parmi lesquels Ansu Fati (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus), William Saliba (Arsenal), Albian Ajeti (Celtic FC) et Francisco Trincão (FC Barcelone).

Dès aujourd’hui, plusieurs joueurs de la Série Moments Iconiques feront sinon leur apparition dans PES 2021 par le biais de campagnes myClubs, et d’autres suivront le mois prochain.

Le 22 octobre – Ronaldinho (Match iconique : 08/03/2005)

Le 22 octobre – Carles Puyol (Match iconique : 19/01/2012)

Le 22 octobre – Deco (Match iconique : 07/01/2006)

Le 29 octobre – Patrick Viera (Match iconique : 15/05/2004)

Le 29 octobre – Sol Campbell (Match iconique : 04/05/2002)

Le 29 octobre – Gilberto Silva (Match iconique : 11/08/2002)

Ajoutez à cela l'arrivée de Steven Gerrard en tant que coach potentiel en Ligue des Masters, une Célébration Complète 3 accessible par certaines icônes à déclencher avec L3/LS, et 14 paires de chaussures adidas, Nike, Puma, Umbro, Mizuno et Joma, et vous obtenez un patch conséquent, dont le changelog complet est lisible ci-dessous.

Mises à jour et ajouts Ajout des données de nouvelle saison de Jupiler Pro League (Belgique)

Ajout des données de nouvelle saison de Serie A TIM (1re division du championnat italien)

Ajout des données de nouvelle saison de Serie BKT (2e division du championnat italien)

Ajout des données de nouvelle saison du championnat espagnol

Ajout des données de nouvelle saison de la 2e division du championnat espagnol

Ajout des données de nouvelle saison de Raiffeisen Super League (Suisse)

Ajout des données de nouvelle saison de Super Lig (Turquie)

Ajout des données de nouvelle saison de CFA Super League (Chine)

Écusson de championnat du BRASILEIRAO ASSAI 2020 mis à jour

Écusson de championnat du BRASILEIRAO SERIE B 2020 mis à jour

Noms de clubs mis à jour

Écussons de clubs mis à jour

Maillots de clubs mis à jour

Maillots des équipes nationales mis à jour

Portraits de joueurs mis à jour

Données de commentaires nouvelles/mises à jour

Portraits de joueurs nouveaux/mis à jour

Modèles de visages nouveaux/mis à jour

Portraits de managers nouveaux/mis à jour

Nouveaux managers en Ligue des Masters

Données des stades nouvelles/mises à jour

Nouveaux modèles de chaussures et gants

Cinématiques et animations nouvelles/mises à jour

Nouvelles photos de joueurs ajoutées aux écrans des menus Correctifs Nous avons corrigé une erreur qui vous empêchait d’accélérer le temps et/ou d’effectuer des transferts en Ligue des Masters. L’erreur se déclenchait après l’obtention d’un joueur d’une autre équipe suite à un échange contre l’un des vôtres. Autres mises à jour Nous avons retouché le système en charge de gérer l’inactivité des utilisateurs lors de matches en ligne.

Divers réglages mineurs ont également été apportés à chaque mode pour améliorer l’expérience de jeu globale.

