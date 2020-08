eFootball PES 2021 Season Update : une jaquette avec 4 stars pour le « nouvel » épisode

Les jaquettes des jeux vidéo de football sont une véritable institution : il n'y a qu'à voir le buzz créé par la pochette de FIFA 21 et son Kylian Mbappé sous toutes ses formes pour s'en convaincre. Konami le sait bien, et va donc tout de même soigner le travail de ce côté-là pour eFootball PES 2021 Season Update, son épisode de transition sans réelle nouveauté autre que la mise à jour du championnat.

Si Lionel Messi était représenté seul sur le design temporaire utilisé jusque là, la version commerciale vient d'être dévoilée, et elle est intéressante. Elle mettra en scène quatre joueurs, dont l'Argentin, mais aussi son éternel rival Cristiano Ronaldo, faisant de cette jaquette la première à faire figurer les deux légendes en même temps. Les deux compères sont bien entourés par les jeunes Alphonso Davies et Marcus Rashford, deux des joueurs les plus prometteurs de leur génération, alors que le premier vient d'ailleurs de remporter la Ligue des Champions 2020.

Le choix des clubs n'est pas dû au hasard : il s'agit de partenaires clés de la franchise Pro Evolution Soccer, qui auront d'ailleurs droit à leur Club Edition numérique apportant du contenu virtuel en lien avec l'équipe. Arsenal FC a aussi sa Club Edition dans les tuyaux, mais visiblement, il n'y avait plus de place pour un Gunner sur la pochette. Si vous êtes intéressés par l'édition standard physique avec donc cette fameuse illustration sur le boîtier, eFootball PES 2021 Season Update est disponible pour 24,99 € chez Amazon, pour une sortie le 15 septembre sur PC, PS4 et Xbox One.

Lire aussi : eFootball PES : un premier teaser pour l'épisode next-gen de 2021, une mise à jour arrive pour la saison 2020/2021 !