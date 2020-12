eFootball PES 2021 Season Update : nouveaux visages, maillots, équipements et Icônes avec le Data Pack 3.0

Ce n'est pas parce qu'eFootball PES 2021 Season Update est un épisode de transition que Konami le délaisse. Il a aussi droit à ses mises à jour de contenu régulières, et c'est dans cette optique qu'un Data Pack 3.0 déboule dès aujourd'hui sur PC, PS4 et Xbox One. Le programme est assez classique, avec 85 visages de joueurs créés ou actualisés, dont Jérémy Doku (Rennes), Roger Ibañez (AS Roma), Pedri (FC Barcelone), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb) et Orkun Kökçü (Feyenoord), mais aussi une centaine de maillots modernisés, dont ceux de l'Italie, du Brésil, du Pays de Galles et de la Bulgarie, du FC Nantes, de l'AS Monaco et de l'AS Roma.

À cela, il faut ajouter une flopée de joueurs de la Série Moments Iconiques additionnelle, et quelques autres nouveautés, visibles en vidéo ci-dessus ou en images en page suivante.

Joueurs de la Série Momenst Iconiques Frank Lampard (match iconique : 30/04/2005)

Petr Čech (match iconique : 19/05/2012)

Johan Cruijff (match iconique : 01/03/1978)

Patrick Kluivert (match iconique : 02/02/2002)

Karl-Heinz Rummenigge (match iconique : 27/09/1980)

Franz Beckenbauer (match iconique : 08/05/1976)

Lothar Matthäus (match iconique : 21/11/1992) Les mises à jour du Data Pack 3.0 comprennent également les nouveautés suivantes : L'apparence du Camp Nou, domicile du FC Barcelone, est mise à jour ;

L'ajout du Winter Ball de la Russian Premier Liga 2020-2021 ;

Cinq nouvelles paires de chaussures adidas (Copa 20+ Motion Blur, Nemeziz 20+ Motion Blur, Nemeziz Messi 20.1, Predator 20+ Motion Blur, X 20+ Motion Blur) et une nouvelle paire de chaussures NIKE (PHANTOM GT ELITE).

