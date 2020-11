eFootball PES 2021 Season Update sera rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series S, mais « certaines fonctionnalités peuvent être absentes »

En attendant un passage franc à la next-gen avec eFootball PES 2022, Konami a fait le pari de sortir un épisode de transition, le justement nommé eFootball PES 2021 Season Update. Le titre à bas prix bénéficie d'une mise à jour des effectifs, de menues améliorations et d'un suivi avec des Data Pack pour continuer à vivre la saison presque en temps réel.



Konami ne pouvait logiquement pas se couper des futurs joueurs PS5 et Xbox Series X, et si ce eFootball PES 2021 Season Update n'a pas de version next-gen dédiée, il sera bien évidemment rétrocompatible.

PES 2021 est rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X/S ! Pour jouer, votre système peut avoir besoin de la dernière version du logiciel et certaines fonctionnalités peuvent être absentes. Transférez votre équipe myClub avec facilité tant que vous vous connectez avec le même compte PSN ou Xbox Live.

Que sont ces fonctionnalités potentiellement absentes ? Pour le moment, ce n'est pas clair, mais Konami évoque déjà que nous pourrons transférer nos fichiers d'option, mais que les images personnalisées ne seront pas liées à notre sauvegarde, et il faudra donc les « importer séparément ». S'il ne s'agit de désordre que de cet ordre, cela devrait aller. En revanche, le cross-play entre PS5 et PS4, et Xbox Series X ou S et Xbox One sera bien disponible ! eFootball PES 2021 Season Update est actuellement disponible pour 26,16 € sur Amazon.fr.